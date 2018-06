Urbanisme legalitza la construcció de la caserna de la Guàrdia Civil de la nuclear d'Ascó

La Comissió dona llum verda al canvi de normes subsidiàries perquè el terreny del nou edifici sigui urbanitzable

La caserna de la nuclear

La Comissió d'Urbanisme de les Terres de l'Ebre (CUTE) ha aprovat la modificació de les normes subsidiàries de l'Ajuntament d'Ascó (Ribera d'Ebre) perquè el terreny on es construeix la nova caserna de la Guàrdia Civil, dins de les instal·lacions de la central nuclear, sigui urbanitzable. L'edifici es va començar a fer sense llicència d'obres. El consistori la va denegar perquè el terreny on s'ubica forma part del sistema general tècnic de producció d'energia, en un perímetre establert a l'entorn dels dos reactors, i no era sòl urbanitzable. L'Ajuntament d'Ascó va aturar les obres i ha modificat el plantejament urbanístic per resoldre la situació però emetrà un expedient sancionador a ANAV (Associació Nuclear Ascó-Vandellòs) per començar les obres sense permís municipal.La CUTE ha aprovat definitivament la modificació puntual de les normes subsidiàries d'Ascó (del planejament MP4-17, límits clau SGT) que afecta la delimitació de la qualificació de sistema general tècnic de producció d'energia elèctrica (clau SGT) per reconèixer el complex nuclear existent i per possibilitar la implantació de la nova caserna de la Guàrdia Civil, per motius de seguretat. La nova delimitació compren una àrea irregular que es correspon amb la zona de doble tancament del complex nuclear i, per tant, es justifica per reconèixer la realitat existent. Aquest ajust comporta també el d'altres qualificacions del seu entorn.La modificació puntual del plantejament urbanístic d'Ascó ja es va valorar per la CUTE en la sessió del passat 13 de març, però en aquella ocasió mancava l'informe preceptiu de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre. Un cop rebut l'informe, que ha estat favorable, s'ha procedit a l'aprovació definitiva del document.La nova caserna de la Guàrdia Civil a la nuclear d'Ascó, té uns 700 metres quadrats de superfície construïda, amb una planta baixa més primer pis, i es troba propera a l'accés oest del complex nuclear des la carretera C-12.En compliment de la legislació vigent sobre protecció física de les instal·lacions, els materials nuclears i de les fonts radioactives, en el marc de l'alerta antiterrorista de l'Estat, es construeix a petició del Ministeri d'Interior perquè la Guàrdia Civil s'encarregui de la seguretat interna de les plantes nuclears.A Ascó i Vandellòs s'hi destinaran agents dels Grups de Reserva i Seguretat (GRS) de la Guàrdia Civil, una quarantena per cadascuna de les dues centrals. Els efectius s'hi estaran en torns de 15 dies, per la qual cosa el contingent estarà format per un total d'uns 140 agents.ANAV assumirà els més de 8 milions d'euros anuals que costarà aquesta activitat policial -a raó d'uns 61.000 euros per agent- i el seu allotjament, que es farà dins les centrals, en aquestes noves casernes.