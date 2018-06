Un jove d'Ascó és sancionat tres cops en dos dies per conduir sense carnet

Dos denúncies les va rebre quan anava i quan tornava del jutjat on havia estat citat per la primera denúncia

Actualitzada 06/06/2018 a les 11:13

Els Mossos d'Esquadra han denunciat penalment tres vegades en dos dies, un jove de 19 anys, de nacionalitat espanyola i veí d'Ascó (Ribera d'Ebre), per conduir un turisme sense haver obtingut mai el permís de conduir. La primera sanció li van imposar el 24 de maig en un control de trànsit a la carretera T-720, a Móra la Nova. Pocs dies després, el 4 de juny al matí, el conductor va ser aturat en un altre control a l'N-420, també a Móra la Nova, quan anava al jutjat de Falset on havia estat citat per la primera denúncia. Aquella mateixa tarda, el van tornar a aturar a l'N-420, a Garcia, quan tornava de la compareixença davant del jutge. En aquest tercer control també va donar positiu en consum de drogues.En les tres ocasions, els Mossos d'Esquadra li van immobilitzar el vehicle en comprovar que no s'havia tret mai el permís de conduir però un conductor substitut, degudament acreditat, es va fer càrrec del turisme en les tres ocasions. El noi torna a estar citat per comparèixer novament davant del jutjat d'instrucció de Falset.