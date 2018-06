Un noi d'Ulldecona es formarà a El Celler de Can Roca

Josep Queralt estarà durant quatre mesos al restaurant de tres estrelles Michelin

Actualitzada 05/06/2018 a les 18:17

Un jove d'Ulldecona, Josep Queralt, es formarà durant quatre mesos a El Celler de Can Roca, gràcies a una Beca BBVA de Gastronomia. El faldut cursa l'últim any del Grau Superior de Direcció de Cuina a Campus de Turisme, Hoteleria i Gastronomia de Barcelona (CETT). Queralt compta amb l'experiència d'haver treballat a a les cuines de reconeguts restaurants com Azurmendi Jatetxea (Larrabetzu) amb tres estrelles Michelin o Caelis (Barcelona), Can Bosh (Cambrils) i Les Moles (Ulldecona) amb estrella Michelin.Tretze estudiants del Campus de Turisme, Hoteleria i Gastronomia de Barcelona han treballat amb part de l’equip de El Celler en l’elaboració d’un menú creat per a l’ocasió pels germans Roca, que representa un homenatge a la cultura gastronòmica catalana.Josep Queralt, nascut a Ulldecona, i Andrea Caiazzo, de Barcelona, han estat els escollits per a gaudir d’una beca a les cuines de El Celler. Per altra banda, la beca de serveis de restauració és per a Júlia Cordovilla, de Blanes, que atendrà la sala del reconegut restaurant de Girona.