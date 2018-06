La cantautora tortosina Montse Castellà serà la cap de gabinet de la consellera Borràs

El DOGC d'aquest dimarts publica el seu nomenament

Actualitzada 05/06/2018 a les 14:03

La nova consellera de Cultura, Laura Borràs, ha nomenat la cantautora Montse Castellà (Tortosa, 1976) com a cap de gabinet del Departament, segons recull el DOGC d'aquest dimarts. Segons la mateixa resolució, Castellà serà l'encarregada de donar suport a les activitats de la consellera i coordinar les unitats que en depenen. Activista de moviments socials de les Terres de l'Ebre, és també la portaveu de la Plataforma Trens Dignes Terres de l'Ebre-Priorat i va ser portaveu de la Plataforma en Defensa de l'Ebre. Ha publicat diversos discs i ha col·laborat amb artistes com Txarango, Paco Ibáñez, Pau Alabajos o Quico el Célio, el Noi i el Mut de Ferreries, entre d'altres.Castellà havia estat vinculada també a l'entorn d'ICV i en les darreres eleccions municipals va mostrar el suport públic a la candidatura de Movem Tortosa. Va sonar per concórrer a les llistes de Junts per Catalunya al Parlament el 21-D, tot i que finalment la seva incorporació no es va arribar a culminar.