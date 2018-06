S'haurien fet set escorcolls i sis detencions en els registres a domicilis de quatre municipis del Baix Ebre i el Montsià

Actualitzada 05/06/2018 a les 14:12

La Guàrdia Civil ha desplegat aquest dimarts un operatiu a les Terres de l'Ebre, en concret al Baix Ebre i el Montsià, per desarticular una organització criminal especialitzada en el tràfic de drogues. La policia hauria fet diverses entrades i registres en domicilis de Tortosa i de l'EMD dels Reguers, i també diversos a Aldover i Sant Carles de la Ràpita.En concret, s'haurien fet set registres, alguns de forma simultània, a partir de dos quarts de sis del matí. Com a resultat, hi hauria sis persones detingudes acusades d'un presumpte delicte contra la salut pública. Com ha pogut saber l'ACN, el cas està sota secret de sumari i l'instrueix el jutjat número 1 d'Amposta.