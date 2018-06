La CHE comença la campanya de control larvari del musclo zebra a la conca de l'Ebre

Com cada estiu es prendran mostres a una quarantena de pantans per conèixer l'abast de la plaga i si hi ha nous focus infestats

Actualitzada 04/06/2018 a les 13:33

La Confederació Hidrogràfica de l'Ebre (CHE) ha iniciat, aquest dilluns, una nova campanya de control larvari del musclo zebra a la conca del riu Ebre. Com cada estiu, aprofitant els mesos de reproducció d'aquesta espècie invasora, es prenen mostres en alguns embassaments per acotar quin és l'abast i desenvolupament d'aquesta plaga. En concret, es revisaran 44 pantans on es prendran 834 mostres, incrementant el control sobretot en aquells més vulnerables o els que ja han donat positius en altres campanyes. La CHE disposa de 214 estacions de mostreig on es prendran mostres quantitatives i qualitatives en superfície i en profunditat. Les mostres es passen després pel microscopi per veure si hi ha larves de musclo zebrat. Als pantans catalans de Flix, Riba-roja i Mequinensa, hi ha exemplars adults d'aquest mol·lusc invasor, així com al de Guiamets, on se'n va detectar la presència el 2016.També estan infestats els embassaments de Calanda, Casp II, Ullibarri, Urrúnaga, La Loteta, La Estanca d'Alcanyís, Barasona i la Sotera. Als de Talarn, Rialb, San Llorenç de Montgai, Lanuza, Búbal, la Tranquera i Cillaperlata s'hi ha detectat presència larvària en alguna campanya anterior.La CHE considera «masses d'aigua en risc» d'infestar-se de musclo zebra aquelles que estan aigües avall d'una zona afectada o que ho ha estat en algun moment. Per aquest motiu es fan controls larvaris des de 14 anys, la majoria en embassaments navegables ja que les embarcacions són els principals focus de contagi d'aquesta espècie invasora. Des d'aquest dilluns fins al mes de setembre, es prenen mostres a les estacions de mostreig s'analitza si hi existeixen larves de musclo zebra.Tenint en compte que la pesca és un dels principals vectors de dispersió del musclo zebrat, la Confederació de l'Ebre també intensifica la conscienciació dels usuaris lúdics dels pantans on s'han de seguir uns protocols de desinfecció de les barques que recullen les normes de navegació de la Conca de l'Ebre. L'organisme informa a través de la seva web i a l'oficina de navegació de les 36 estacions de desinfecció que existeixen a la conca ebrenca.