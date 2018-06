La tradicional festa es posposa fins el 16 de juny per no coincidir amb la resta de plantades del territori

La 29a edició de la Festa de la Plantada de l'Arròs d'Amposta que s'havia de celebrar aquest diumenge entre els arrossars del Poblenou del Delta s'ha suspès per la insistent pluja. La tradicional festa que aplega plantadors i curiosos que volen conèixer com es plantava l'arròs anys enrere hauran d'esperar fins el dissabte 16 de juny. « Per desgràcia ho hem aguantat fins a l'última hora però la pluja és l'enemiga de les activitats tradicionals a l'aire lliure», ha asseverat Josep Lluís García responsable de l'esdeveniment. El mes de juny «està molt ple de festes de la plantada» i, per tal «d'afectar el menys possible la resta de poblacions hem decidit de fer-ho el dia 16», atès que els propers caps de setmana estan farcits de plantades d'arròs als municipis de l'Aldea, l'Ampolla, Sant Jaume d'Enveja i Deltebre. Malgrat la pluja, García ha destacat la importància d'aquesta activitat tradicional. «Hem aconseguit que la gent no només conegui com es plantava i com treballaven sinó que ho hem convertit en un atractiu turístic tant per la part de Castelló, la valenciana i catalana», ha clos.