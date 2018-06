Les embarcacions del principal grup tonyinaire de Catalunya capturen les 1.872 tones d'aquesta espècie en set dies

El grup Balfegó està satisfet per la campanya i corrobora «la gran abundància» de la tonyina i reclamarà que s'ampliï el període de pesca per evitar contratemps

Actualitzada 02/06/2018 a les 16:58

La flota de pesca d'arrossegament de tonyina roja del Grup Balfegó de l'Ametlla de Mar, el principal grup tonyinaire del país, ha retornat aquest dissabte de matinada després d'una setmana a alta mar per pescar la quota de 1.872 tones establertes per l'ICCAT (la Comissió Internacional per a la Conservació de la Tonyina Atlàntica). «És tot un èxit que hàgim pogut capturar la quota en set dies i amb dues embarcacions que han hagut de tornar a port per reparar les xarxes malmeses», ha celebrat el director general del grup, Juan Serrano, qui ha indicat que «és evident que hi ha molta abundància» d'aquesta espècie. En aquesta campanya s'ha pescat un 20% més de tonyines respecte a la campanya anterior, tot i això no són les xifres que voldrien els tonyinaires que s'hauran d'esperar fins al 2020 per establir noves quotes. Ara bé, de cara a la propera campanya demanaran que s'ampliï en deu dies més el període de pescar per tal de tenir més marge de reacció si fa mal temps o les embarcacions s'avarien.La flota de pesca d'arrossegament ha retornat aquesta matinada de dissabte després que salpes del port de l'Ametlla de Mar fa una setmana per dirigir-se als caladors balears per pescar les 1.872 tones de tonyines. La flota, formada per 7 embarcacions d'arrossegament, 3 de la flota espanyol i 4 de la francesa, 2 embarcacions de suport amb bussos i 13 embarcacions que porten les gàbies, ha topat amb què dos d'aquests vaixells van haver de retornar a port per reparar les xarxes malmeses el diumenge i dilluns passat. Tot i aquests contratemps, des del grup tonyinaire han mostrat la seva satisfacció pel resultat de la campanya. «És tot un èxit que hàgim pogut capturar la quota en set dies», ha afirmat Serrano, l'any passat la campanya també es va enllestir en un temps similar. A més, pel responsable del grup Balfegó la recuperació de l'espècie és un fet i ho demostra que les existències de tonyina són «molt abundants» i, per aquesta raó, s'han pogut pescar en una setmana.Enguany, les captures s'han incrementat en 250.000 quilos, un 20% més respecte a l'any passat, unes xifres insuficients segons Serrano que voldria incrementar-les en un total de 32.000 tones. Aquesta quota però no es podrà assolir fins al 2020, data acordada en l'última revisió de l'organisme de l'ICCAT». «Ens hem de conformar amb el 20% escalonat però, reivindicarem ampliar els terminis per pescar», ha reblat i ha afegit que «ens estan anant bé les coses però sempre es poden avariar els vaixells, haver-hi tempestes o onades durant alguns dies i volem tranquil·litat» per poder tenir marge de reacció.D'altra banda, Serrano ha precisat que el traspàs dels túnids de les embarcacions cap a les piscines és una «operació complexa» perquè a més a més s'han de «comptar, gravar i mesurar la seva mida». Per altra, els tonyinaires alimentaran amb uns 200.000 quilos de cavalla les tonyines capturades durant els pròxims mesos i no començaran a sacrificar-les fins al setembre quan les introduiran al mercat segons la demanda. En els mesos d'estiu seguiran proveint amb tonyines de la campanya passada.