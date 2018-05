L'advocat Javier Faura, escollit candidat d'ERC a l'alcaldia de Tortosa

Germà de qui va ser president de la Cambra de Comerç i també d'un exregidor del PP, Faura va encapçalar la Sindicatura Electoral a Tarragona pel referèndum de l'1-O

Actualitzada 31/05/2018 a les 14:23

L'Assemblea de militants d'ERC a Tortosa han escollit l'advocat Javier Faura com a nou candidat a l'alcaldia de la formació republicana a les pròximes eleccions municipals de 2019 –a les quals concorrerà juntament amb plataforma Tortosa Sí, creada i liderada per ell mateix-. La seva candidatura va ser l'única que es va presentar a l'elecció. Faura va agrair la «confiança» i «generositat» pel fet d'haver elegit «una persona independent i aliena al partit». «Esquerra entén que la política no es tracta només de guanyar eleccions sinó de fer aliances electorals àmplies i transversals», ha assegurat en un comunicat. Advocat en exercici amb una dilatada trajectòria, Faura pertany a una família de reconegut pedigrí polític i social a la ciutat: un dels seus germans, Valentí, va ser president de la Cambra de Comerç de Tortosa, mentre que un altre, Antonio, va ser diputat al Congrés per la UCD i regidor del PP al consistori. Recentment, l'alcaldable republicà va presidir la Sindicatura Electoral a Tarragona pel referèndum de l'1-O.El candidat s'ha mostrat compromès a presentar un «programa atractiu» i una «llista potent» per poder assolir l'alcaldia de Tortosa. Ha anunciat també una campanya «en positiu», defugint mostrar «una visió catastrofista de la ciutat, ja que això seria dolent per a Tortosa i els seus ciutadans». Durant aquest mandat, els republicans, liderats per Josep Felip Monclús, han format part del govern municipal encapçalat pel PDeCAT, primer amb Ferran Bel i, des de fa uns mesos, amb Meritxell Roigé a l'alcaldia. «Exposarem allò que es vol fer en positiu, destacant l'acció de govern duta a terme des de l'Ajuntament i tots aquells valors que poden fer una Tortosa millor», ha afegit.Per la seva banda, la presidenta local d'ERC, Maria Jesús Viña, ha destacat la figura de Faura com la d'un «gran candidat, una persona independent, dialogant, de gran solvència professional, compromesa amb Tortosa i amb la llibertat del nostre país». Segons ha precisat, l'acord amb la plataforma Tortosa Sí, permet els republicans «ampliar» el seu projecte i presentar una llista que vol combinar «experiència i renovació».El president de la Federació de l'Ebre del partit, Alfons Montserrat, també ha fet pública la seva satisfacció per l'elecció i ha recordat que ERC «fa temps que treballa per ser un partit el més obert, divers i plural possible, ja sigui a partir d'acords amb plataformes ciutadanes o bé incorporant-hi gent independent».