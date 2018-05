El ferit hauria caigut a una zona barrancosa de difícil accés

Actualitzada 31/05/2018 a les 21:10

Un home de mitjana edat ha estat evacuat aquest matí, al voltant de les 11 hores, per diverses contusions al caure a un barranc a la Serra del Montsià. El Grup d'Actuació Especial (GRAE) i el Grup d'Emergències Mèdiques (GEM) han acudit al lloc dels fets amb helicòpter per rescatar el ferit, al terme d'Ulldecona.L'accés al lloc de l'accident era molt difícil per carretera, per això ho ha fet per aire. Diverses dotacions dels Bombers de la Generalitat s'han desplaçat al lloc més viable per fer donar suport per terra. El ferit ha estat traslladat fins a l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa amb helicòpter amb politraumatismes.