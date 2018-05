El Vicari Judicial del Bisbat de Tortosa, Prelat d'Honor del Papa per la investigació dels casos d'abusos a Xile

L'Arquebisbe de Tarragona destaca el paper del capellà Jordi Bertomeu en escoltar i «acollir» les víctimes

Actualitzada 31/05/2018 a les 13:40

El Vicari Judicial del Bisbat de Tortosa, mossèn Jordi Bertomeu, ha estat nomenat pel Papa Francesc Prelat d'Honor, a finals del mes d'abril. Es tracta d'un títol honorífic meritori que Bertomeu hauria rebut per la seva tasca en la investigació dels casos d'abusos sexuals i encobriment del cas Karadima, a Chile, en el qual està tenint un paper destacat. Com detalla la premsa internacional, el capellà tortosí va ser un dels encarregats, el passat mes de febrer, juntament amb monsenyor Charles Scicluna, Arquebisbe de Malta, d'escoltar el testimoni de 64 persones i entregar al Sant Pare un informe sobre el cas, de més de 2.300 pàgines. L'Arquebisbe de Tarragona, monsenyor Jaume Pujol ha destacat «l'acolliment» que ha ofert mossèn Bertomeu a les víctimes així com la feina encomanada pel Sant Pare «aquest tema no quedi amagat». Mitjans xilens i italians anunciaven, aquest dimecres, el retorn immediat de Bertomeu al país llatinoamericà sense que n'hagin transcendit els motius.L'Arquebisbe de Tarragona, monsenyor Jaume Pujol, ha valorat molt positivament la feina de mossèn Bertomeu en els casos Barros i Karadima, d'abusos, pedofília i encobriment. «S'ha treballat en tot allò que suposi trobar la veritat», ha apuntat l'Arquebisbe. «El Sant Pare vol que lògicament aquest tema no quedi amagat i que si hi ha hagut alguna cosa, que a les víctimes se les pugui acollir com ha fet ell –mossèn Bertomeu-», ha apuntat.«El Papa és el pare de tots i s'ha preocupat de fer aquest gest tan difícil de convocar tots les bisbes. Penso que l'Església és el lloc on s'ha cuidat de tot això i des de fa anys s'està treballant en aquets tema. Els pares poden estar tranquils que els fills vagin a catequesis i a tots els llocs i tinguin una experiència tan bona», ha afegit Monsenyor.Prelat tortosí, peça clau del cas a XileSegons alguns mitjans de comunicació xilens i italians, el mossèn Jordi Bertomeu està a punt de tornar a Xile per continuar amb la seva tasca d'acolliment i investigació sobre el cas d'abusos sexuals en el si de l'Església catòlica xilena i el presumpte encobriment per part de desenes de bisbes.De fet, segueix pendent de resoldre la renúncia que van posar a disposició del Papa Francesc tots els bisbes xilens. El nou viatge de mossèn Bertomeu, s'interpreta com un pas endavant per conèixer alguna de les moltes decisions que s'espera que prengui el Vaticà per «la curació, rehabilitació i la reactivació de l'Església xilena».Bertomeu va nàixer a Tortosa, l'any 1968. Després d'estudiar Dret a la UB, va estudiar Teologia al Seminari de Tortosa. És prevere des de 1995 i doctor en Dret Canònic per la Universitat Gregoriana de Roma. Ocupa el càrrec de Vicari Judicial del Bisbat de Tortosa des de 2002.