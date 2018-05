La residència d'avis d'Amposta tindrà cuina més de tres anys després de la seva inauguració

L'Ajuntament ha hagut de modificar el projecte, amb un cost de 550.000 euros, perquè només pugui prestar el servei a d'altres equipaments públics

La residència d'avis d'Amposta disposarà, més de tres anys després de la seva inauguració, d'una cuina pròpia als baixos del mateix edifici. Projectada inicialment per l'anterior govern municipal com un equipament externalitzat dins de la residència, amb voluntat d'obtenir rendibilitat oferint serveis de càtering també a privats, l'Ajuntament ha hagut de modificar finalment el projecte perquè es tractava d'un ús no permès per la normativa segons van corroborar diversos informes tècnics. Finalment, la nova cuina, que costarà uns 550.000 euros -400.000 menys que el pressupost anterior-, podrà preparar menús per a unes 350 persones –ampliables a 600- i donar servei a d'altres equipaments, sempre que siguin públics. El consistori, que fa un any va remunicipalitzar el servei que encara es presta des de l'antiga residència d'avis, preveu que les noves instal·lacions es puguin posar en marxa quan acabin les obres en un mes i mig.«Complirem els requeriments complirem que el Departament de Treball i Afers Socials ens fa, de tenir la instal·lació acabada, perquè ara estem a precari, i oferirem un servei més de proximitat als usuaris de la residència», ha celebrat l'alcalde d'Amposta, Adam Tomàs, després de presentar aquest dimecres al matí el projecte en l'espai reservat del mateix equipament. El plantejament, ha remarcat, «parteix de zero», amb una cuina «més moderna, amb màquines més innovadores i eficients». Això és traduirà, ha precisat l'enginyer responsable, Manel Conesa, en unes instal·lacions que deixen enrere els tradicionals fogons de gas per implantar màquines multifunció elèctriques, més eficients energèticament i que poden fer tots els tipus de menjar de forma estandarditzada. És a dir, «menjars per a diabètics o sense sal es faran sempre de la mateixa manera», mantenint el gust i les propietats, a més de preservar l'escalfor dels aliments de forma automatitzada.En funció dels processos de preparació, de les màquines que s'instal·laran podrà elaborar el menjar per a un centenar de persones. L'altra, per a 600. Conesa, però, calcula que la xifra prudent que podran abastar és la de 350 menjars. Amb la instal·lació d'una màquina addicional, es podria gairebé duplicar. La idea, segons ha abundat l'alcalde, és que aquesta cuina pugui donar també servei a equipaments públics com la Residència d'Esportistes, l'Hospital Comarcal o a persones grans que viuen soles. En cap cas, ha precisat, podrà servir com a activitat per generar beneficis a partir de l'externalització i la prestació de serveis a privats. En aquest sentit, Tomàs ha recordat que «bona part de la viabilitat de la residència», tal i com la va dissenyar l'anterior govern de CiU, «se sustentava en els càterings que podia fer l'empresa privada que gestionés la cuina». Els informes de Secretaria i Intervenció municipals van rebutjar aquest plantejament i van obligar a remodelar el projecte. El consistori, a més, va acabar rescindint fa un any el contracte a l'empresa Sodexo, per valor de 2,5 milions anuals, que es «renovava il·legalment» i ha remunicipalitzat el servei, on hi treballen dotze persones.Finalment, els recursos previstos que no s'obtindran per la via de l'explotació privada, ha precisat Tomàs, provindran en bona mesura del finançament de les prop de 80 noves places de residència públiques que la Generalitat va aprovar fa un any i que han permès que l'equipament pugui acollir en aquests moments 210 usuaris.