El SEM ha evacuat l'afectat a l'Hospital d'Amposta amb pronòstic menys greu

Actualitzada 29/05/2018 a les 09:30

Un home ha resultat ferit menys greu en un accident de trànsit amb un únic vehicle implicat a la N-340 a Sant Carles de la Ràpita. L'accident s'ha produït aquest dimarts a les 7.28h al punt quilomètric 1.073 d'aquesta carretera, on un turisme ha patit una sortida de via, segons ha informat el Servei Català de Trànsit.Fins al lloc s'hi han traslladat tres dotacions dels Bombers i una ambulància del SEM. Els Bombers han hagut de fer tasques perquè el conductor pugués sortir del cotxe, ja que havia patit un atrapament mecànic -no podia sortir perquè algun element del vehicle li ho impedia-. Un cop fora del vehicle, el SEM ha atès a l'afectat i l'ha traslladat a l'Hospital d'Amposta amb pronòstic menys greu.L'accident no ha causat afectació viària.