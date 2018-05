Amposta subvencionarà amb un mínim de 250 euros la contractació d'aturats

El consistori opta pel mateix model d'incentius a les empreses que aplica el Servei d'Ocupació de Catalunya als seus programes

Actualitzada 29/05/2018 a les 14:13

L'Ajuntament d'Amposta subvencionarà amb almenys 250 euros mensuals les empreses que contractin persones a l'atur per un període mínim d'entre sis i nou mesos. L'anomenat programa d'ajuts Contracta, segons ha explicat l'alcalde, Adam Tomàs, deixa enrere el programa anterior –«que no ha funcionat», assumeix- i pren de model les línies d'incentius que ja aplica el Servei d'Ocupació de Catalunya amb els plans Fem Ocupació per a Joves i 30 Plus. Això suposarà plantejar subvencions mínimes de 250 euros mensuals per a períodes d'entre sis i nou mesos. Una xifra a la qual s'afegiran 50 euros si la persona contractada té un grau de discapacitat superior al 33% i 50 euros més si supera els 45 anys. En el cas que es contractin més de deu persones a l'atur, la base de l'ajuda puja als 350 euros i pot arribar als 450.Segons Tomàs, l'experiència anterior ha demostrat al consistori que aquest tipus d'incentius són «més atractius per a les empreses», fet que permet convertir un alter percentatge de les contractacions en indefinides. Les anteriors, ha recordat, eren percebudes de complicat accés per a les empreses, atès que se'ls requeria contractar un aturat durant un mínim de tres anys per rebre l'ajut.El programa va ser aprovat al ple ordinari d'aquest dilluns a la nit amb els onze vots favorables dels regidors de l'equip de govern d'ERC, els dos del PSC, l'abstenció de la regidora no adscrita i el grup de CiU, així com el vot en contra del regidor German Ciscar. La mateixa sessió va aprovar, amb només el vot favorable del govern i l'abstenció de l'oposició, una modificació de pressupost per aportar 40.00 euros a la climatització del Museu Terres de l'Ebre, 40.000 més per a la conservació de la xarxa d'aigües i clavegueres així com 15.000 en mobiliari d'oficina.