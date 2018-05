La Fira del Llibre Ebrenc i Litterarum bat rècords amb el doble de programadors i l'aposta pel patrimoni morenc

L'organització estima que el públic incrementarà un 15% respecte a l'edició passada

L'aposta per refermar la simbiosi entre literatura i el patrimoni

La 15a Fira del Llibre Ebrenc i l'11a edició de Litterarum arriba a l'equador del certamen amb una participació d'un 15% més de visitants, segons els primers càlculs de l'organització. Durant tot el dia la carpa central acull les presentacions i les signatures dels llibres d'una trentena d'autors convidats. Paral·lelament, també es duent a terme els espectacles programats, 35 propostes que combinen música, il·lustracions en directe amb la poesia adaptada dels escriptors dels països catalans com Joan Brossa, Joana Raspall, Montserrat Roig, Josep Pla, o Pere Quart, entre d'altres. Entre les novetats d'enguany, la incorporació de programadors internacionals i l'aposta per vincular la literatura amb el patrimoni a través de 13 espais. «Això ha generat un ambient molt bonic i proper» que ha permès que els visitants valorin que «una activitat cultural té una repercussió social», ha afirmat el director de la fira Albert Pujol. A més, ha confessat que cada vegada més les editorials aposten pels autors de casa nostra i, un exemple, són les 75 novetats editorials. «Unes xifres molt espectaculars, prèvies a la crisi, per un territori com el nostre», ha reblat Pujol.L'escriptora Mercè Falcó ha participat per primera vegada com autora en les taules de presentacions dels llibres ebrencs amb l'obra 'L'illa de Bembé'. És una de la trentena d'escriptors que durant els quatre dies de certamen exposaran les seves noves publicacions. «Fa sis mesos que vaig publicar i és molt important per a mi perquè la setmana vinent participaré del meu primer club de lectura a Móra d'Ebre», fet que ha asegurat que li dóna empenta per continuar endavant. De fet, els visitants poden fullejar i comprar fins a 75 novetats, unes xifres «molt espectaculars, prèvies a crisi, per un territori com el nostre», ha subratllat Pujol. «Hem treballat molt i humilment, a nivell social estàvem reconeguts» però, a més a més, les editorials aposten pels autors locals i n'exporten les seves obres considera el director i, moltes d'elles es presenten a la fira.Enguany entre les novetats destaquen que gairebé s'ha doblat el nombre de programadors que hi assisteixen, passant de la setantena de l'edició anterior a la norantena d'aquesta edició. I entre aquests hi participen per primer cop nou programadors internacionals, els quals «ens fan ser l'epicentre de les lletres catalanes», ha assegurat Pujol en referència a la consolidació de la fira. A més, entre les xifres també ha destacat que el públic creixerà un 15% respecte a l'any passat, unes dades facilitades tot just en l'equador de la fira. Per tot plegat, Pujol ha valorat que serà «una de les edicions de rècord sense cap dubte».Una seixantena d'artistes escenifiquen 35 espectacles que combinen diverses disciplines musicals, teatrals i d'il·lustracions inspirades en escriptors de la literatura d'arreu dels Països Catalans, com per exemple, Joan Brossa, Joana Raspall, Montserrat Roig, Sònia Moll, Enric Casasses, Artur Bladé, Josep Pla, Pere Quart, Joan Maragall, o Vicent Andrés Estellés, entre altres. L'artista Joma ha dissenyat dos tipus d'espectacles, un pels més menuts, 'Cresques, pirates il·luminats» i un pels adults «Aigua Tenyida», una proposta que mescla projeccions, música i la seva mà dibuixant en directe. Un projecte amb el qual vol fer reflexionar al públic sobre la qüestió dels refugiats.»Desenvolupem idees poètiques, de poesia visual, de pensament per provocar la reflexió des de la bellesa del dibuix de la imatge», ha precisat Joma. «Busco una barreja d'hipnosis entre la imatge i els arguments contundents de pes». Tot i que, ha afirmat que «no vull fer una proposta activista o pamfletària, jo sóc poeta, dibuixant, artista, per tant, a mi em toca incitar a la reflexió» però, sense imposar la seva raó.Aquesta actuació s'ha escenificat a la Casa Noble de Montagut, que és un dels 13 indrets escollits per l'organització per eixamplar el Litteratum per tota la vila. Entre aquests espais també s'hi troben el Castell dels Entença, la plaça de Dalt, el teatre i la biblioteca municipal i el riu Ebre. «Hem integrat molt bé el patrimoni i, això ha generat un ambient molt bonic» ha celebrat l'Albert Pujol, ja que la ciutadania «acaba valorant que una activitat cultural té una repercussió social».