El propietari d'un restaurant aconsegueix extingir un incendi

El foc es va originar en un local de Tortosa i el propietari va acabar evacuat a l’hospital

Actualitzada 27/05/2018 a les 10:58

Els Bombers de la Generalitat van rebre un avís per fum a la cuina d’un restaurant de Tortosa ahir a la nit. Els clients que es trobaven a l’interior del local van sortir ràpidament al carrer mentre el propietari del restaurant s’ocupava d’apagar el foc, abans que l’incendi es fes més gran.Quan els Bombers van arribar van veure que el foc ja estava extingit i van encarregar-se de revisar bé la zona per assegurar-se que no tornaria a cremar. El propietari, va acabar amb cremades lleus i va ser traslladat per una unitat del SEM a l’Hospital Verge de la Cinta, al mateix municipi.