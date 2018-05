Retiren als pares la tutela d'una nena de dos anys de Tortosa que ha patit ablació del clítoris

El protocol es va activar arran d'una visita al pediatre per les molèsties derivades d'una possible infecció d'orina

El jutjat número 5 de Tortosa investiga un cas de mutilació genital femenina patit per una nena de dos anys resident a la mateixa ciutat. Fa una setmana, la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (DGAIA), seguint el protocol establert per aquests casos i a instàncies de Fiscalia, va suspendre de les seves funcions tutelars els pares, una parella originària de Gàmbia que porta vivint nou mesos en territori estatal. La Generalitat, segons ha confirmat a l'ACN el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, va assumir la custòdia de la nena després de verificar que ha estat víctima d'ablació del clítoris i, des de llavors, està vivint amb una família d'acollida d'emergència. El protocol es va activar arran d'una visita al pediatre per les molèsties derivades d'una possible infecció d'orina –que podria estar relacionada amb la mutilació-. Una revisió en profunditat efectuada a l'Hospital Verge de la Cinta va confirmar l'ablació. Els pares van explicar que la mutilació genital l'hauria practicat l'àvia de la nena pocs dies després del seu naixement al mateix país africà.Les primeres valoracions efectuades per la DGAIA apunten que, més enllà de les seqüeles produïdes per la mutilació genital, la situació general de salut de la nena és bona. Tampoc presentava signes de malnutrició o maltractament. En qualsevol cas, els dictàmens en profunditat per part dels tècnics hauran de determinar l'abast de l'afectació i les seves conseqüències, tant físiques com psicològiques. Després de la revisió hospitalària que va confirmar la mutilació, la nena va ser traslladada a les dependències judicials. Fiscalia va recomanar la i, des d'allí, directament a la casa de la família d'acollida, sense necessitat d'internament en un centre de forma temporal.Després que Fiscalia obrís diligències d'investigació el passat 18 de maig, la denúncia i l'atestat policial van entrar finalment al jutjat número 5 de Tortosa aquest passat dimarts. De moment, els pares no figuren com a investigats en la causa. Abans d'establir-se a Tortosa, la família havia viscut a Múrcia, on hi van arribar fa nou mesos des del seu país d'origen. Tots dos van negar haver practicat l'ablació del clítoris, una pràctica que no entendrien com a pròpia de la seva cultura i no punible. Tot i això, van atribuir els fets a l'àvia de la nena, que l'hauria efectuat pocs dies després del seu naixement a Gàmbia –zona de l'Àfrica occidental subsahariana on aquesta 'tradició' es manté Les primeres valoracions efectuades per la DGAIA apunten que, més enllà de les seqüeles produïdes per la mutilació genital, la situació general de salut de la nena és bona. Tampoc presentava signes de malnutrició o maltractament. En qualsevol cas, els dictàmens en profunditat per part dels tècnics hauran de determinar l'abast de l'afectació i les seves conseqüències, tant físiques com psicològiques. Després de la revisió hospitalària que va confirmar la mutilació, la nena va ser traslladada a les dependències judicials i, des d'allí, directament a la casa de la família d'acollida, sense necessitat d'internament en un centre de forma temporal.Després que Fiscalia obrís diligències d'investigació el passat 18 de maig, la denúncia i l'atestat policial van entrar finalment al jutjat número 5 de Tortosa aquest passat dimarts. De moment, els pares no figuren com a investigats en la causa. Abans d'establir-se a Tortosa, la família havia viscut a Múrcia, on hi van arribar fa nou mesos des del seu país d'origen. Tots dos van negar haver practicat l'ablació del clítoris, una pràctica que no entendrien com a punible. Tot i això, van atribuir els fets a l'àvia de la nena, que l'hauria efectuat pocs dies després del seu naixement a Gàmbia –país de l'Àfrica occidental on aquesta 'tradició' es manté encara molt estesa- . La investigació haurà ara de determinar ara si, de fet, hi van participar o no -com a autors materials, cooperadors necessaris o facilitadors- així com les circumstàncies -el moment i el lloc exactes- de la mutilació.Fonts pròximes a la investigació han apuntat a l'ACN que la mutilació genital femenina és un delicte que es pot perseguir penalment a l'Estat espanyol encara que s'hagi comès fora del territori estatal. Això és així des de l'entrada en vigor de la Llei Orgànica 3/2005 del Poder Judicial, que va canviar els criteris de competència territorial dels jutges espanyols i que els permet perseguir la pràctica quan s'hagi produït a l'estranger, sempre que els responsables es trobin a l'Estat espanyol. L'article 149 del Codi Penal castiga amb penes de sis a dotze anys de presó la mutilació genital, a més d'inhabilitació especial per a l'exercici de la pàtria potestat en el cas de menors, entre quatre i deu anys.