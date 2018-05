Arxiven la investigació contra l'alcalde de l'Ampolla per un delicte de propaganda electoral

El jutjat de Tortosa considera que no hi ha motius suficients per acusar Francesc Arasa com autor, còmplice o encobridor dels llaços gros i les pintades en espais públics

El jutjat número 2 de Tortosa ha ordenant el sobreseïment provisional de la investigació contra l'alcalde de l'Ampolla (Baix Ebre), Francesc Arasa, pel suposat delicte de propaganda electoral per la presència de llaços grocs i pintades en espais públics durant la passada campanya electoral pel 21-D. Arasa va ser un dels nombrosos batlles cridat a declarar per la Junta Electoral de Zona, que el va acabar denunciant després de requerir-li que retirés símbols «partidistes» –entre els quals, llaços, estelades i pancartes demanant la llibertat dels presos polítics.El passat 12 de març va ser citat a declarar al jutjat de Tortosa com a investigat. Va recordar que el 5 de desembre el consistori va retirar en 24 hores els símbols considerats partidistes, tal i com havia requerit la Junta Electoral. Només van quedar els que es trobaven en espais que no eren de titularitat municipal. La resolució d'arxiu assumeix ara que no existeixen prou motius per acusar l'investigat, en la seva condició d'alcalde, com autor, còmplice o encobridor de posar llaços grocs i realitzar pintades a les vies públiques durant el 17 de desembre.Malgrat considerar la resolució com a favorable, Arasa ha presentat recurs per demanar el «sobreseïment lliure», ja que considera aquesta opció com a més respectuosa amb els principis de seguretat jurídica i de presumpció d'innocència.