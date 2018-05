Acuamed ja pot reprendre la descontaminació del pantà de Flix després de rebre el traspàs de les obres

Satisfacció a Flix per l'anunci de l'organisme estatal que, a través de l'empresa pública Tragsa, donarà continuïtat als treballs de forma efectiva durant les pròximes setmanes

Actualitzada 24/05/2018 a les 13:20

Màximes garanties de seguretat

La societat estatal Acuamed ja té finalment el camí lliure per reprendre les obres de descontaminació de l'emabassament de Flix, en la via morta des de fa gairebé dos anys i mig. El govern espanyol ha anunciat que l'empresa pública Tragsa, a qui se li encarreguen els treballs, ha rebut el traspàs de les obres i les autoritzacions ambientals de mans de la UTE Flix Ebre (FCC), que es negava a acabar els treballs i es troba immersa en una investigació judicial per corrupció –juntament amb exdirigents de la societat estatal- en l'execució del projecte. El tràmit es va fer efectiu aquest passat dimarts, 22 de maig. Tragsa, que des de fa uns mesos ja tenia personal destinat a Flix preparant els treballs preliminars, preveu ara iniciar les obres de forma efectiva en unes setmanes. Així li ho han comunicat a l'Ajuntament de Flix els màxims responsables d'Acuamed. L'alcalde, Marc Mur, ha celebrat la notícia i en declaracions a l'ACN ha reclamat celeritat i les màximes garanties de seguretat per a les actuacions, que es podrien allargar durant un any i mig.Més enllà de la investigació judicial per corrupció al voltant dels pagaments i l'execució de les obres, les diferències econòmiques entre Acuamed i FCC per rescindir el contracte de l'anterior adjudicatària han contribuït encara més a retardar l'inici de les obres. El 27 d'octubre del passat 2017, el consell d'administració d'Acuamed –societat que depèn del Ministeri d'Agricultura- va acordar encarregar la gestió de les tasques pendents a l'empresa pública Tragsa de forma urgent, amb un pressupost de 44,66 milions d'euros i un termini de 19 mesos. El mateix consell va decidir resoldre l'1 de febrer d'aquest 2018 el contracte amb FCC, davant la seva negativa a extreure els llots tòxics que encara queden i a finalitzar les obres. Des de llavors, assegura un comunicat de la societat estatal, s'han mantingut nombroses conversacions amb l'anterior contractista per «concertar les condicions» sota les quals Tragsa es faria responsable de les instal·lacions per reprendre la descontaminació.No ha estat, però, fins aquest mes de maig quan el govern espanyol ha acabat desencallant l'embolic administratiu i econòmic després del fiasco de l'anterior adjudicació. Concretament, el passat dia 9 es va assolir un acord per al lliurament de les obres. Aquest dimarts, 22 de maig, es va fer efectiu, mitjançant l'aixecament d'acta notrial, de l'estat de les instal·lacions de l'obra, a requeriment d'Acuamed. Per la seva banda, la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic de la Generalitat va comunicar aquest dimecres el traspàs de les autoritzacions ambientals integrades i de l'actuació de descontaminació a Tragsa, un tràmit que culmina el procés de presa de possessió de les instal·lacions de l'obra.El mateix president d'Acuamed, Francisco Javier Baratech, va comunicar personalment a l'alcalde de Flix la notícia el passat divendres. «Estem satisfets: ens comuniquen l'únic obstacle que havia per reiniciar les obres ja s'ha solucionat», ha explicat Mur. «És una molt bona notícia per a Flix que esperàvem des del passat desembre –quan Baratech va anunciar des del mateix municipi la rescissió del contracte i el nou encàrrec de l'obra- que es produís», ha afegit. En la mateixa conversa de fa una setmana, el responsable de la societat estatal va traslladar també que l'inici de les obres sobre el terreny, però, encara haurà d'esperar algunes setmanes. Tot i que Trgasa ja fa mesos que ha enviat personal a Flix, l'empresa pública encara té pendent d'ultimar algunes subcontractacions per poder començar a treballar.Les tasques previstes inclouen l'extracció de 79.300 metres cúbics de llots per culminar la descontaminació. Segons Acuamed, d'aquest material, unes 33 tones són material contaminant, de les quals gairebé la meitat DDT. Segons Mur, les previsions de la Secretaria d'Estat de Medi Ambient són de finalitzar les actuacions «completament» –a més de la neteja de l'embassament, deixar també les instal·lacions «en condicions»- en un any i mig, durant el que queda d'aquest 2018 i al llarg de tot el 2019. A banda de l'execució en el menor temps possible, Acuamed ha assumit que s'oferiran «les mateixes garanties, tècniques, ambientals i de seguretat, que s'han vingut fent fins ara», així com continuar «aportant informació a totes les administracions implicades i als ciutadans».Que s'apliquin les màximes garanties de seguretat passa a ser, ara, una de les principals prioritats de l'Ajuntament. En aquest sentit, Mur ha explicat que el consistori i la societat estatal preveuen reprendre els contactes de forma immediata per posar en marxa, novament, la comissió de seguiment de les obres de descontaminació –amb reunions mensuals entre representants estatals, de la Generalitat i el consistori- així com els mecanismes de supervisió i control ambientals. L'alcalde ha recordat la incertesa arran de l'aturada de les obres i l'esclat del cas de corrupció, que ha mantingut el projecte en la via morta durant dos anys i mig. «No és un plat de gust per a ningú i menys per als veïns de Flix, que veuen que després de molts anys l'embassament continua pendent de la neteja definitiva i que el que havia de ser un exemple d'actuació ambiental encara tenia interrogants a sobre. Esperem que les obres s'iniciïn sense cap retard i amb totes les condicions de seguretat necessàries», ha remarcat Mur en aquesta línia.L'actuació, finançada en gran mesura amb fons europeus, havia suposat fins a la seva paralització una inversió de 138 milions d'euros, als quals se'n sumaran un mínim de 44,66 per a la seva finalització.