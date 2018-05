L'Ajuntament d'Amposta recorda als regants que abocar pluvials al canal no requereix autorització

L'ACA respon que el tràmit que exigeix la Comunitat de la Dreta davant la CHE per autoritzar la connexió no és necessari

Actualitzada 23/05/2018 a les 12:29

L'Ajuntament d'Amposta ha recordat als regants que abocar aigües pluvials al domini públic hidràulic, en aquest cas el canal de la Dreta, no exigeix cap tipus d'autorització administrativa. La Comunitat de Regants de la Dreta va reclamar al consistori que, per poder connectar el nou col·lector de pluvials del carrer Tarragona, havia sol·licitar permís de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre (CHE). Un extrem del tot innecessari, segons precisa l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) en una resposta dirigida al consistori. «L'Ajuntament, igual que ha fet en altres casos, farà cas d'allò que digui la màxima institució catalana en matèria d'aigua, que és l'ACA, i qui té les competències aquí», ha refermat a l'ACN l'alcalde, Adam Tomàs. La connexió del col·lector de pluvials, que ha de permetre evitar inundacions a la zona comercial de la ciutat, ha aixecat una forta controvèrsia amb els regants, que es neguen a acceptar-la i argumenten que pot contaminar l'aigua de reg que baixa pel canal.Segons l'ACA, l'abocament d'aigües pluvials «que no arrosseguen cap component contaminant no resta subjecte a autorització administrativa», a diferència del de les aigües residuals potencialment contaminant de les aigües continentals, que queda prohibit amb caràcter general i requereix aquesta autorització. Així ho recull l'article 100.1 del Reial Decret 1/2001 amb el qual es va aprovar el text refós de la Llei d'Aigües. Unes consideracions, recorda l'ACA, que no eximeixen el titular de la xarxa que separa els pluvials de garantir-ne la integritat i comprovar que no existeixin connexions d'aigües residuals així com assegurar el manteniment del sistema.Amb la nova connexió, l'Ajuntament ampostí nega que es tracti d'un nou abocament, sinó de la «redistribució de l'aigua que en aquests moments ja s'aboca al canal entre dos pluvials, el del carrer Tarragona i el del Casino Recreatiu». «La voluntat és interceptar pel carrer Tarragona una part del que ara cau pel Casino, evitant inundacions a la plaça del mercat», assegura Tomàs. Retreu al president dels regants, Manel Masià, que vulgui portar la decisió a l'organisme de conca quan sap que es tracta d'un tràmit innecessari. «La voluntat de traslladar a la CHE, organisme espanyol, una autorització que l'ACA ja ha dit que no és necessària vol dir que tenen la clara voluntat de no permetre aquest canvi de cabals entre pluvials i que no els importa si Amposta s'inunda perquè ens creua un canal al que no volen, encara no entenem perquè, que arrangem els pluvials», sosté l'alcalde.Segons recorda Tomàs, el consistori ha invertit gairebé un milió d'euros per eliminar els abocament d'aigües fecals que s'estaven fent al mateix canals durant 30 anys. Temps durant el qual, recorda, «la Comunitat no s'ha queixat i, ara, que governa Esquerra, havent millorat la qualitat de d'aquestes aigües i malgrat haver-ho explicat, tot són problemes». Lamenta que a la convocatòria dels presidents de zona de la comunitat només n'acabés acudint un a escoltar el plantejament de l'Ajuntament després que Masià «va prohibir» la seva assistència. Fa uns dies els regants van emetre un comunicat anunciant que acceptarien la resolució de la CHE sobre la disputa i van reiterar que les aigües pluvials que cauen al canal transporten elements que podrien resultar contaminants per al conreu de l'arròs.