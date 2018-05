Investiguen un veí de Godall per tenir quatre gossos podencs en estat d'abandonament

Un veí va denunciar l’estat en què el propietari tenia els animals, que presentaven greus símptomes de desnutrició i es trobaven en males condiciones higièniques i sanitàries

Actualitzada 23/05/2018 a les 11:24

La Patrulla de Protecció de la Naturalesa (Seprona) de la Guàrdia Civil de Tortosa ha pres declaració en qualitat d’investigat a un veí del Godall per tenir quatre gossos podencs en estat d’abandonament en una finca del municipi. La investigació va arrancar gràcies a la denúncia d’un veí de la zona per l’estat en què es trobaven els animals, que estaven desnodrits i en males condicions higièniques i sanitàries.Els fets es remunten a la setmana passada, quan un veí del municipi va denunciar l’estat d’abandonament de quatre gossos podencs en una finca. Quan la Guàrdia Civil va acudir al lloc dels fets, va poder observar que els animals presentaven greus símptomes de desnutrició i desatenció veterinària. Per aquest motiu, es va demanar col·laboració als serveis veterinaris de la Generalitat i a la entitat sense ànim de lucre Engrescats Terres de l’Ebre com a depositora judicial dels animals.Els agents també van localitzar el propietari de la finca, que va ser requerit al lloc per atendre les necessitats bàsiques dels animals. Posteriorment, la Guàrdia Civil el va citar a les dependències del cos policial a Tortosa per tal de prendre-li declaració com a investigat per quatre presumptes delictes de maltractament animal.Després que els veterinaris cobrissin les primeres necessitats dels gossos i realitzessin una primera cura pal·liativa, els gossos van ser entregats a Engrescat de les Terres de l’Ebre, que actua com a depositària judicial, per a la seva recuperació.Les diligències instruïdes van ser remeses al Jutjat en Funcions de Guàrdia d’Amposta.