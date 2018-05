Adjudicat el projecte del nou aparcament i l'ampliació de l'Hospital de Tortosa

La proposta manté l'estil estètic d'altres projectes a la ciutat i crea un pàrquing en alçada per a 400 cotxes

Actualitzada 22/05/2018 a les 14:01

La redacció del projecte bàsic i executiu i la posterior direcció de les obres del nou edifici d'aparcaments i la reserva de futur creixement de l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa s'ha adjudicat als gavinets d'arquitectura Camps Felip Arquitecturia i Tuñón Arquitectos. Com han anunciat a les xarxes socials l'alcaldessa de Tortosa, Meritxell Roigé. Josep Camps i Olga Felip també han estat escollits per urbanitzar i museïtzar la plaça de la catedral i han presentat per al centre hospitalari un projecte d'estètica continuista amb altres projectes que han fet a la ciutat com el Centre Cívic de Ferreries o el complex de les piscines de Jesús.El projecte preveu un pàrquing en alçada, de línies verticals, aprofitant un talús que hi ha entre el centre hospitalari i els antics cinemes Fèmina. La superfície de construcció és de 15.000 metres quadrats, 10.000 metres quadrats per al pàrquing, que tindria capacitat per a uns 400 vehicles, i 4.000 metres quadrats de reserva per a futurs usos hospitalaris ambulatoris i administratius.