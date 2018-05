Els bombers treballen en el rescat d'un excursionista al Mont Caro

Un dels excursionistes s’ha fet mal al turmell i els bombers han activat dues dotacions terrestres per rescatar-lo

Actualitzada 20/05/2018 a les 11:03

Un grup d’excursionistes ha sortit aquest matí amb la intenció de coronar el cim del Mont Caro, una muntanya del massís dels Ports de Tortosa-Beseit, al Baix Ebre, dins el municipi de Roquetes. Quan només faltaven tres quilòmetres per coronar el cim, un d’ells s’ha fet mal al turmell i no ha pogut continuar.Els excursionistes han trucat al 112 a falta de pocs minuts per les 10 i els Bombers de la Generalitat han activat dues dotacions terrestres per anar a rescatar-lo. De moment, no estan requerint cap dotació aèria tot i que la zona és de difícil accés. Els bombers encara continuen treballant per arribar fins a la zona on es troba el grup d’excursionsites.