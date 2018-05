Els bombers rescaten una dona al Mont Caro

L’excursionista ha caigut, s’ha torçat el turmell i podria tenir una fractura

Actualitzada 20/05/2018 a les 17:16

Un grup d’excursionistes ha sortit aquest matí amb la intenció de coronar el cim del Mont Caro, una muntanya del massís dels Ports de Tortosa-Beseit, al Baix Ebre, dins el municipi de Roquetes. Quan faltaven pocs quilòmetres per coronar el cim, una dona ha caigut i s’ha fet mal al turmell, de manera que li ha estat impossible continuar.Els excursionistes han trucat al 112 quan faltaven pocs minuts per les 10 del matí i els bombers han activat dues dotacions terrestres per anar rescatar la dona de 62 anys. Però les dotacions terrestres destinades per al rescat han vist que no era possible baixar la dona amb llitera des del punt de la muntanya en què es trobaven i han requerit l’assistència del Grup d’Actuacions Especials (GRAE) i del Grup d’Emergències Mèdiques (GEM) que han activat una dotació aèria per rescatar-la. Finalment, cap a la una del migdia han pogut rescatar la dona, immobilitzant-li la cama i traient-la de la muntanya amb l’helicòpter. Els bombers han evacuat l’excursionista a l’Hospital Verge de la Cinta, a Tortosa.