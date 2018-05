Els passatgers morts de l'avioneta estavellada a Flix són tres alemanys

Un testimoni afirma que el motor va fer estranys sorolls abans de precipitar-se

Actualitzada 17/05/2018 a les 14:02

Els tres ocupants de l'avioneta que van morir dissabte després d'estavellar-se a la carretera T-2237, al terme de Flix, eren tres ciutadans alemanys de 61, 62 i 63 anys. Els tres homes havien llogat l'avioneta a Hamburg (Alemanya), havien fet parada a l'aeroport portuguès de Tires-Cascais i es dirigien cap a l'aeroport de Reus. Els cossos van quedar completament calcinats, per la qual cosa ha costat diversos dies esclarir la identitat dels tres accidentats. De fet, l'avís per part d'un familiar d'un dels tres viatgers morts des d'Hamburg ha permès a la policia estirar del fil per saber a qui pertanyien els tres cossos calcinats. Es desconeixen, a hores d'ara, les causes de l'accident. El testimoni d'una persona que es trobava a la zona on va accidentar-se l'avioneta ha explicat que el vehicle va començar a fer estranys sorolls abans de precipitar-se al costat de la carretera.L'accident es va produir dissabte, quan faltaven deu minuts per les quatre de la tarda. Els Bombers van rebre l'avís d'un incendi d'un vehicle i, en arribar a l'indret, van comprovar que es tractava d'una avioneta.