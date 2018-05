Els Mossos es bolquen amb una parella d'ancians que havia estat robada a l'AP-7

El matrimoni, que es dirigia cap a Estepona, es va quedar sense documentació, sense targetes i sense diners en efectiu

El dia 3 de març un matrimoni d'edat avançada van ser víctimes d'un furt mentre descansaven a l'Àrea de Servei del Baix Ebre de l’autopista AP-7. L'Erik i la Pamela Jensen viatjaven en cotxe des de la seva residència habitual a Suïssa fins a Estepona (Màlaga) per tal de passar uns dies de descans i fer turisme.Als voltants de les 16 hores el matrimoni va decidir aturar-se a l’Àrea de Servei per descansar una estona i, després d’estacionar el vehicle, van estirar-se a la gespa per recuperar forces. Va ser llavors quan un home va cridar la seva atenció i es va apropar a ells advertint-los que tenien una roda del vehicle punxada. Al mateix temps que aquest primer home els distreia, un segon home els sostreia les bosses de mà de l’interior del vehicle. Tot seguit, els dos lladres van fugir del lloc amb el seu botí.L’Erik i la Pamela es van desplaçar fins a la comissaria de mossos de Tortosa per tal de denunciar els fets. Es trobaven totalment desemparats: els lladres els havien deixat sense documentació, sense targetes de crèdit i sense diners en efectiu. Aquesta situació s’agreujava pel fet d’estar en un país estranger i en un dia festiu.Mentre els mossos gestionaven la denúncia dels fets i l’anul·lació de les targetes de crèdit sostretes es van adonar de la difícil situació en què quedava la parella, que a mesura que passava el temps estaven més nerviosos i afectats per l’ensurt patit.Un cop escoltat el relat dels fets la Letícia, en Josep Miquel, la Mercè, en Josep T., en Víctor i en Josep D., van tenir molt clar que no podien deixar desemparades dues persones, de 84 i 77 anys, que es trobaven sense mitjans per poder continuar els quasi 900 quilometres de viatge que encara els restaven.Així doncs, els sis agents van decidir fer aportacions personals de diners en efectiu per tal que el matrimoni pogués afrontar les despeses més bàsiques fins arribar al seu destí. Entre tots sis van reunir 285 euros que van lliurar al matrimoni.Els senyors Jensen van quedar gratament sorpresos per la inesperada acció solidària dels policies i els van manifestar que tan aviat com poguessin els retornarien els diners.Pocs dies després, el 7 de març, Erik Jensen va fer arribar els diners als agents mitjançant una transferència bancària i, de nou, va agrair-los l’atenció que van rebre ell i la seva dona en un moment tan difícil.