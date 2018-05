Un mort en un accident amb quatre camions implicats a l'N-340 a Alcanar

L'accident ha obligat a tallar la carretera en els dos sentits de la marxa durant unes cinc hores

Actualitzada 16/05/2018 a les 18:08

Una persona ha resultat morta com a conseqüència d'un accident que s'ha produït poc després de les 13.10 h a la carretera N-340 entre Vinaròs i Alcanar, al punt quilomètric 1.058, i en el qual s'hi haurien vist implicats quatre camions i un turisme.La carretera ha quedat tallada en els dos sentits de la marxa durant unes cinc hores. Els Bombers han excarcerat a la persona que ha mort i que estava atrapada dins d'un dels vehicles. Es tractaria del conductor d'un dels camions accidentats. També hi hauria tres persones ferides. Els Bombers de Castelló han enviat sis dotacions i també hi han acudit diverses unitats del SAMU. Els Bombers de la Generalitat de Catalunya també han donat suport amb 6 unitats.