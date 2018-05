El rapitenc Abel Gil serà professor al programa 'Bailando con las estrellas'

L'ebrenc ballarà amb la nedadora Gemma Mengual

Actualitzada 15/05/2018 a les 18:22

El rapitenc, Abel Gil, serà un dels professors del nou programa de TVE Bailando con las estrellas, tal com va avançar el digital Aguaita. Gil està format en ball esportiu, balls llatins, standard, jazz, hip-hop i balls moderns. El jove de 23 anys ha participat en altres concursos com Top Dance d'Antena 3 i ha aparegut al programa Que tiempo tan feliz de Telecinco.El nou programa de TVE, que s'estrenarà aquest dimarts a les 22.35 hores, estarà presentat per Roberto Leal i Rocio Muñoz. Mentre que els famosos que hi participaran són Gemma Mengual, Patry Jordan, Topacio Fresh, Pelayo Díaz, David Bustamante, Merche, Fernando Guillén Cuervo, Manu Sánchez, Amelia Bono, Rossy de Palma, Javier Hernanz i Pablo Ibáñez. D'altra banda, el jurat estarà format per Joaquín Cortés, Moira Chapman i Isabel Pérez.Cada setmana, dotze famosos defensaran un estil davant d'un jurat, que els valorarà i els puntuarà. Els espectadors podran escollir la seva parella de ballarins preferida i al final de la nit, la menys votada serà expulsada del programa. Un equip de ballarins professional s'encarregaran d'ensenyar els balls escollits cada setmana.El nou show produït per RTVE i Gestmusic Endemol és una adaptació del programa de la BBC Worldwide Dancing with the stars. El programa ha aconseguit l'èxit a més de 55 països arreu del món.