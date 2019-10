CCOO exigeix la convocatòria de la Mesa Sectorial perquè Bargalló rectifiqui les declaracions sobre els funcionaris

El sindicat creu que el conseller ha de demanar disculpes davant l'òrgan de representació sobre els docents

Actualitzada 04/10/2019 a les 14:55

El secretari general de la Federació d'Educació de CCOO de Catalunya, Manel Pulio, ha adreçat la petició formal al conseller Josep Bargalló perquè es convoqui una Mesa Sectorial del Personal Docent abans del 9 d'octubre i hi rectifiqui les seves declaracions sobre els funcionaris que va fer a representants de la Junta de Personal Docent de les Terres de l'Ebre. Pel sindicat les paraules de Bargalló suposen un «menysteniment» de la feina realitzada als centres educatius i les qualifiquen de «molt greus». Si no es convoca la mesa, el sindicat preveu adreçar-se a les altres forces sindicals per tal d'exercir «les accions corresponents» per sol·licitar el cessament.En l'escrit, Pulido defensa haver rebut «amb indignació i estupefacció» les paraules del conseller.