«Els autònoms a Portugal no paguen taxes, això ha ajudat a reduir l'atur de l'Estat»

La Laia Barceló va marxar a terres portugueses perquè el seu marit, l’exjugador del Reus Deportiu, Albert Casanovas, va fitxar pel Benfica

Actualitzada 20/09/2019 a les 14:56

—Estava treballant al 112 de Tarragona quan vam prendre la decisió de marxar a Porto, ja que el meu marit, Albert Casanovas, va fitxar per un equip portuguès. Llavors, vaig demanar una excedència i vam venir a Portugal, on va néixer la nostra primera filla. Al cap de dos anys, vam tornar a Reus, on va jugar al Reus Deportiu. Aleshores, va rebre l’oferta del Benfica Lisboa i, mentrestant, va néixer la nostra segona filla. Un cop a Lisboa, vaig reprendre els meus estudis de Dret.—Més enllà del motiu professional del meu marit, que es dedica a l’hoquei patins, el fet de marxar ho veiem com una vivència enriquidora per a nosaltres i sobretot per a les nostres filles. També per l’oportunitat d’aprendre un nou idioma i conèixer una cultura nova. Lisboa és una gran ciutat amb tot un ventall d’experiències a tots els nivells: cultural, gastronòmic, paisatgístic, etc.—La d’un país amb persones molt amables, sempre disposades a ajudar, amb un tarannà molt diferent de l’estereotip que tenim del portuguès. De cara al públic són molt més simpàtics i educats, sembla que estiguin de més bon humor.—Ja tenia algunes amigues del món de l’hoquei que havien viscut a Lisboa amb nens, així que em van facilitar molt les coses a nivell de barri, escola, metges, etc. El club també ens va ajudar molt i ens vam adaptar de seguida. Té un centre esplèndid i barris amb molt d’encant, és un 10 com a ciutat. Patíem més per la filla de 2 anys però ens va donar una lliçó a tots perquè en poques setmanes ja parlava portuguès. Som persones que ens adaptem sense problemes a tot molt ràpidament i sembla que les nostres filles també.—Aquí van amb horari europeu, dinen al migdia i sopen entre les 19 i les 20 hores. Tenen un ressopar que li diuen la ceia, un àpat lleuger entre el sopar i anar a dormir. També tenen com a àpat nacional la sopa, que mengen sempre abans del plat principal, és com una crema de verdures. Tenen també una cultura del shopping molt gran, els centres comercials són enormes, n’hi ha moltíssims, amb uns horaris fins a mitjanit moltes vegades i els diumenges està tot obert.—Si vas a Lisboa no et pots perdre l’avinguda Libertade amb les seves botigues de luxe, sopar a una taverna de Fado, a Alfama, o menjar una nata a Belem.—Una de les mesures és que els autònoms no paguen, així que l’Estat ha pogut reduir l’atur, sortir de la crisi i pagar el rescat. Per contra, els treballadors tenen un sou mínim de 600 euros, inferior a l’espanyol que és de 900. Una altra mesura és que a l’ensenyança pública els llibres són de franc fins a la universitat. El sistema de tributació i fiscal també és diferent i ajuda a no fer diner negre.—A Porto vaig estar embarassada i resulta que a la gent de les files del supermercat em senyalaven una altra caixa, llavors em vaig adonar que les embarassades tenen una caixa prioritària. En general, aquí demostren un respecte més gran cap a les embarassades, els nens i les persones de la tercera edat—Com és normal, la família i els amics, però també la tranquil·litat i proximitat en què està tot a Tarragona.—Encara no sabem el nostre futur, està obert a noves aventures o tornar a casa. Passi el que passi ho gaudirem al màxim.