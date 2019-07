«Mannheim és una ciutat industrial lletja i sense llum»

Sonia Garcia va marxar de Tarragona a Mannheim l’octubre de 2017 per amor i però no dominar l’idioma li està suposat un gran obstacle

Des de que soc a Alemanya la meva trajectòria s’ha vist estancada, ja que no parlo alemany i el meu nivell d’anglès és el B1, així que no he pogut trobar cap treball qualificat. He hagut d’acceptar feines per sota de la meva qualificació.— Va ser per amor a la meva parella. Ell feia temps que buscava treball a Tarragona, fins que al fòrum d’ocupació de la URV oferien fer un curs dual que consistia en estudiar un grau superior i després fer les pràctiques a una empresa a Alemanya. Si aprovaves el curs, et feien un contracte indefinit. Vam lliurar el nostre currículum però només el van trucar a ell i se’n va anar a Alemanya. Després de dos anys separats, vaig deixar la meva feina i vaig venir amb ell, sense saber res d’alemany, a l’aventura total.La ciutat on visc és molt lletja, no em va agradar la primera vegada i menys ara. És una ciutat molt industrial, sense llum i a on el 40% de la població és immigrant. En el centre hi ha un gueto turc i sembla Turquia. Jo vinc d’una ciutat preciosa com Tarragona amb vistes al mar. Quan vaig veure la meva futura ciutat, quasi que em poso a plorar. Vaig veure molta pobresa, gent borratxa a les dotze del migdia, en el pàrquing em vaig trobar un noi punxant-se... Va ser una mala experiència. Per sort, hi ha altres ciutats al voltant de Mannheim que són boniques amb boscos i amb cura i respecte pels animals.—Ells dinen sobre les 12 del dematí i sopen a les 6 de la tarda. Els alemanys tenen el costum de treure’s les sabates quan van a fer una visita a casa dels amics. Em va semblar graciós quan la primera vegada que van venir dos alemanys a casa meva i em van preguntar on deixaven les sabates mentre les portaven a les mans. Son més respectuosos amb el medi ambient. Aquí les bosses son de paper i les de plàstic d’un sol ús estan prohibides. Has de pagar un import extra cada cop que compres ampolles de vidre o plàstic i després et retornen els diners quan les diposites buides en una màquina que hi ha als supermercats. D’altra banda, a l’hora d’adoptar un gat, vaig tenir moltes dificultats. Anava als refugis i quasi no en tenien. Vaig haver de passar una gran entrevista, però ens van fer una visita a casa nostra per després entrar en una llista d’espera ja que hi havia molta gent interessada. A més, has d’adoptar dos gats obligatòriament, no un només. També és legal el minijob que consisteix a treballar sense estar donat d’alta: els empresaris aprofiten aquest contracte per a fer mitges jornades i no donar-te d’alta. La sanitat és privada, així que, no sé com s’ho fa la gent que no té ni treball ni res. Els cursos d’alemany son molt cars: 800 euros per dos mesos.—L’únic bonic es el Wasserturm, però no es res de l’altre món. Hi ha una gran font i vegetació, la qual només funciona al estiu. A prop hi ha la ciutat d’Heidelberg, que és molt bonica.—Els alemanys son molt seriosos i, quan parlen, em fan por. La manera que tenen de treballar és millor a la d’Espanya, el ritme de treball es més tranquil. Si treballes a una bona empresa tens de tot, però si treballes a empreses com les que he estat jo, es una pura explotació. A més, vagis on vagis, fa falta gent, així que crec que la gent que no treballa, és perquè no vol.—I tant que vull tornar i quan abans millor. El que passa es que es difícil que la meva parella trobi feina a Tarragona amb les mateixes condicions que aquí. Així que estem a la espera de que surti una vacant de la mateixa empresa a Tarragona.