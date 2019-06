«L'aigua calenta al sud fa olor a ous podrits i se't queda a la pell»

Daniel Crespo va marxar a Islàndia amb la intenció inicial de realitzar un viatge de llarga durada, però s’hi ha acabat afincant

—La meva trajectòria professional ha estat nul·la fins ara, ja que tot just vaig acabar la meva primera carrera i vaig marxar a Islàndia. En comptes de buscar feina relacionada amb l’àmbit de l’enginyeria civil, vaig decidir canviar l’àrea dels meus estudis.—Vaig marxar amb el meu germà bessó a l’agost 2014 després d’estudiar un curs de 40 hores d’islandès a l’Institut Nòrdic de Barcelona. La intenció inicial era fer un viatge llarg al voltant de l’illa, però la nostra professora d’islandès, Frida, ens va facilitar molt prendre la decisió d’anar a viure allà una temporada i continuar estudiant l’idioma a la universitat. Com que tots dos havíem acabat els nostres estudis a Barcelona i no teníem gaires oportunitats de treball professional, vam decidir marxar.—Sempre recordo arribar a la meva primera casa, de nit, i obrir per primer cop l’aixeta. L’aigua calenta al sud de l’illa fa mala olor, com a ous podrits, ja que s’escalfa amb energia geotèrmica. Quan no hi estàs acostumat, l’olor sembla estar per tota la casa i, fins i tot, es queda a la pell després de dutxar-te. Vaig trigar força temps però t’hi acabes acostumant, naturalment.—Realment va ser més o menys com jo ho vaig imaginar. Pel que fa al temps, abans de marxar vaig anticipar hiverns horribles i estius mediocres, i vaig encertar. El ritme de vida a Reykjavík, per a mi, és molt semblant al nostre, i el caràcter dels islandesos també és comparable, tot i que són un pèl més reservats quan no et coneixen i molt més excèntrics.—Una cosa que em xoca, però no em sorprèn tenint en compte el clima islandès, és que no fan vida al carrer. En general, et mous d’un lloc a un altre passant el mínim de temps possible al carrer i tens la sensació d’anar de casa a casa (moltes de les cafeteries, restaurants, i fins i tot bars de nit del centre de Reykjavík són cases).—Reykjavík no és una ciutat gran i al centre està tot el que més o menys cal visitar (el llac Tjörnin, el parlament, l’església Hallgrísmskirkja...), així que molta gent obvia la zona del zoològic i el jardí botànic que està situada a un parell de kilòmetres del centre i val la pena visitar, especialment a l’estiu. L’àrea de l’estació d’aigües Perlan que connecta a través d’un dels pocs boscos de l’illa amb la platja Nauthólsvík també és imprescindible.—El ritme de treball és comparable tot i que es preocupen més per la qualitat de l’ambient de treball. Respecten molt les pauses i els horaris, d’arribada però també de sortida, i en general no anteposen el treball a la vida privada. L’actitud de respecte al treball és molt més relaxada i informal.—La feina a Islàndia no és un problema, especialment al sector serveis. L’atur és molt baix o inexistent. On es noten més la crisi, les retallades i la falta de recursos, és al sector de l’habitatge i a la sanitat pública. Pel que fa a l’habitatge, està greument afectat pel turisme i el de nova construcció és molt car per a molta gent, especialment joves.—No. Islàndia és un país particular i les oportunitats no són les mateixes que en altres grans ciutats europees. A més, l’experiència m’ha demostrat que no tothom pot acostumar-se al país.—Després de passar el meu primer hivern, on la manca de llum és molt notable, pensava que les 24 hores de sol a l’estiu serien una mena de recompensa, però tampoc es fàcil acostumar-se a aquesta situació. És difícil dormir a la nit quan al carrer semblen les sis de la tarda (això és especialment notable al juny).—A banda de la família i els amics, la vida al carrer i els bars. A Islàndia hi ha moltes cafeteries, però no tenen cap bar com els que coneixem aquí.—No sé si costum, però la sensació de viure en un poble que funciona com una capital europea. I també que els tràmits burocràtics són especialment ràpids.—La meva intenció és començar ara la meva carrera professional aquí, així que no tinc pensat tornar, de moment.