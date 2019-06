«Els meus hàbits alimentaris van empitjorar ja que s'hi menja molt menjar brossa»

Alba Medina va anar a estudiar als Estats Units aprofitant una beca d’esport per poder continuar amb la competició de natació

Actualitzada 06/06/2019 a les 21:11

—No puc parlar de trajectòria professional ara mateix ja que encara estic estudiant però porto quatre anys fent i competint en natació sincronitzada al Club Natació Tàrraco alhora que estudiava.—Fa uns 4 anys vaig conèixer una noia que volia anar a estudiar als Estats Units amb una beca d’esport, ella tenia aquest objectiu molt clar i quan em va començar a parlar d’aquest tema em va cridar l’atenció. Llavors vaig començar a mirar les opcions que m’oferien les universitats aquí i als Estats Units i em vaig adonar que aquí, per molt que t’agradi un esport, si no despuntes des de petit i arribes a la selecció, és molt complicat seguir practicant-lo a un nivell competitiu un cop has acabat el Batxillerat. Això va ser el que va fer que em decidís a prendre aquesta decisió.—Quan hi vaig arribar no tenia gaires referències sobre el lloc, només el que havia trobat per Internet. Tot i això em va sorprendre moltíssim que la zona on estic no s’assembla res a la imatge que tenim a Espanya sobre els Estats Units. No em va agradar gaire de primeres ja que sempre estava ennuvolat i el lloc en general em va semblar una mica lleig fins que vaig arribar a la Universitat. Se suposa que és petita però les instal·lacions que té són impressionants.-—Va ser força sorprenent tot en general així de primeres ja que per aquí no es veu res semblant. No m’ho esperava gens.—Els horaris de classes eren més o menys com aquí. Els que eren diferents eren els d’entrenament. Com que la piscina on entrenàvem era a un High school fora del campus, havíem d’anar a hores en les quals ells no les necessitessin. En el nostre cas teníem entrenament de 5.15 h. a 8 h. cada dia i després anàvem a classe. Dissabtes era de 6 h. a 10 h. Els meus hàbits alimentaris van empitjorar ja que es menja molt menjar brossa allà. Als dining halls que hi ha per als estudiants hi ha molt poc menjar sa i el fet de ser vegetariana era una mica complicat de compaginar. També tenen diferents horaris: l’esmorzar sol ser abundant i a l’hora que t’aixequis, el dinar a les 12 h. i el sopar de 17 h. a 19 h. més o menys. Aquest canvi em va afectar bastant ja que, acostumada a sopar a les 22 h., abans d’anar a dormir ja estava que em moria de gana.—A St. Louis, que és la capital de Missouri, hi ha bastant més per veure i només és a mitja hora en cotxe. Recomano l’estadi dels Cardinals.—Tenen una manera de treballar molt basada en la motivació de la gent. Busquen sempre que el treballador estigui motivat per allò que fa i tothom tingui el mateix objectiu. També hi ha molt esperit d’equip i es dona molta importància a estar orgullós de formar part del mateix projecte. Per exemple, a la meva universitat, la mascota és un lleó i tothom ho porta com a símbol d’orgull. Són una mica més distants que els espanyols, no els agrada gaire que els envaeixin l’espai personal i els costa més expressar les seves emocions.