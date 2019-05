«Hi ha silenci al carrer i als autobusos i al tren la gent no parla gens»

Raúl Maestro és a Alemanya treballant a BASF i destaca la seva sorpresa, entre d’altres, que «la cervesa és més barata que l’aigua»

—Després del Batxillerat, vaig començar a estudiar Enginyeria Química a la universitat Rovira i Virgili. M’hi vaig passar un parell d’anys amb la carrera, però no m’acabava d’agradar i volia continuar estudiant alguna cosa relacionada amb la química. Finalment, vaig trobar el curs dual de la BASF al Comte de Rius per a treballar a Alemanya i vaig decidir fer-ho.-—La promesa de treball segur va ser la principal raó. A més, viure a l’estranger sonava com a una experiència exòtica i m’hi vaig aventurar.—La primera impressió quan hi vaig arribar va ser que viure-hi no era tant car com ho havia imaginat. Ludwigshafen no és molt més car que Tarragona, encara que la cervesa està més barata que l’aigua.—No em va semblar un canvi massa sorprenent, més o menys com ho havia imaginat.—Els horaris són completament diferents. Aquí les persones es lleven més d’hora i se’n van a dormir més aviat. Mengen i sopen molt més aviat. Per exemple, entre dos quarts de dotze i dotze del migdia ja fan cua a la cantina per a dinar. Respecte al dinar, ells fan servir les salses i les espècies en quantitats molt més grans, fent que, de vegades, el menjar estigui massa carregat. També es pot apreciar una diferència de conducta al carrer dels vianants i al transport públic. Per exemple, a Tarragona el soroll al carrer és més normal i la gent parla sense cap problema als autobusos. En canvi, a Ludwigshafen, hi ha més silenci al carrer per part dels vianants i als autobusos i al tren la gent no parla gens.—Encara que no sigui un lloc turístic, el site de BASF a Ludwigshafen em va impressionar molt la primera vegada que hi vaig estar. És com una ciutat, hi ha moltíssimes fàbriques, les cantines són molt grans, fins i tot té les seves línies de busos.—Diria que els treballadors tenen una actitud més seriosa. Amb això vull dir què els alemanys no fan tantes bromes o parlen tant durant la feina com els espanyols, encara què tot i aixi de vegades hi fan.—A Alemanya s’hi estan trobant que no hi ha gent per als treballs podríem dir més manuals, com electricistes o operadors de planta, per tant, buscant treballadors a tot arreu.—Sí, crec que és una bona idea buscar treball no només a Alemanya, sinó a qualsevol país. Aprendre un nou idioma pot ser difícil, però et permet obrir portes per tot arreu.—Sense dubte la cuina. Aquí la cuina pot arribar a estar una mica carregada de sabors i jo no sóc molt bon cuiner.—M’agradaria que la gent no fos tan sorollosa als transports públics i tinguessin més de cura amb els altres.-—Encara no m’hi he estat massa temps, així que de moment no tinc intenció de tornar.