«El dinar a Holanda no és important, un petit sandvitx amb sopa o amanida»

Marc Pagès s’ha quedat enamorat de la utilització de la bicicleta a Holanda i és un dels costums que traslladaria a la seva terra

Actualitzada 04/04/2019 a les 13:02

—Després d’acabar els meus estudis a la URV vaig mudar-me a Àmsterdam per fer el màster. Poc després d’acabar vaig trobar feina a Utrecht com a bioinformàtic, tot i que no tanco les portes a començar un doctorat.­—Hi ha diversos factors. El primer, el camp de la bioinformàtica no està gaire estès, és a dir, no hi ha gaires universitats que ofereixin cursos en aquest àmbit i encara menys màsters.El segon, que el preu d’un màster a Holanda (sense tenir en compte els costos d´habitatge, viatge, etc.) és més barat que el d’un màster a Espanya. Però en canvi, el rànquing de moltes universitats holandeses és més elevat que el d’universitats espanyoles. En aquest cas, l’elecció és clara. Finalment, viure a l’estranger no és pas quelcom que no hagi viscut abans, he viscut també a Alemanya i a Àustria. Per tant, dur a terme estudis a l’estranger sembla almenys, des de l’àmbit de la ciència, una elecció lògica. Naturalment podria haver tornat a Catalunya i buscar feina allí, però la recerca científica a Catalunya i Espanya no està en el seu millor moment. Les ofertes de feina són escasses i és difícil trobar feina en un camp específic que t’agradi. Econòmicament la relació salari/cost de vida és més alta als Països Baixos que no pas a Catalunya.—Naturalment, esperava que la gent es mogués molt en bicicleta, però realment hi ha moltíssima gent que es mou en bicicleta i hi ha problemes de trànsit en hores punta als centres de la ciutat. Hi ha molta gent que té bicicletes a diverses ciutats aparcades a prop de les estacions de tren. Així no depèn del transport públic de cada ciutat i pot moure’s lliurement i, segurament, els surt més barat.—Primer, el menjar. La cuina holandesa original no és cap meravella, però han sabut incorporar plats d’altres cultures culinàries, especialment del Surinam, la Xina i el Vietnam. Comparat amb la vida mediterrània, el dinar a Holanda no és gaire important, acostuma a ser cap a les dotze i és només un petit sandvitx amb una sopa o alguna amanida. El segon, l’habitatge. No acostuma a haver-hi grans blocs de pisos, la majoria de la gent viu en cases de poca alçada (dos o tres pisos). Actualment, hi ha problemes d’habitatge a les ciutats populars. El preu de compra i de lloguer s’està disparant i molta gent viu a pobles o ciutats propers i es desplaça diàriament per anar a treballar.—Utrecht no és molt gran i no té grans atraccions turístiques. La més coneguda és la Dom tower, la torre campanar d’una antiga catedral/església. Edificis més alts que la torre no estan permesos a un cert radi a la rodona. Utrecht té un encant en el seu casc antic que recorda a Àmsterdam però en miniatura, la millor part, és que no està ple de turistes.—Sense dubte la bicicleta. És ecològic, et permet moure’t molt més i redueix el trànsit en general. A Tarragona segurament costaria molt adaptar la ciutat per fer carrils bici. També hi ha la qüestió que Tarragona és una ciutat poc «plana», però actualment hi ha moltes bicicletes semi-elèctriques que t’ajuden per les pujades i no són molt cares.—Ara per ara no tinc cap pla de tornar. Al menys en els pròxims 5 anys.