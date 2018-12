«Tenim una visió poc real i estereotipada de com són els nord-americans»

Maria Guerrero és d’Alcover, té 26 anys i està estudiant un Executive MBA a l’a Universitat de Cumberland

—El motiu principal van ser les oportunitats de creixement professional que ofereix aquest país en comparació amb les que es poden trobar a casa. També vaig considerar que era una bona oportunitat per perfeccionar el meu nivell d’anglès i per poder créixer emocionalment i en l’àmbit personal.—La meva primera impressió en arribar va ser que no tot era exactament com es veu a les pel·lícules. Normalment, quan pensem en els Estats Units, pensem en grans ciutats com ara Nova York o Chicago, amb molts gratacels, grans avingudes i molts cotxes, però la resta del país és ben diferent. Per exemple, el lloc on visc, Tennessee, és un estat molt verd i rural.—El canvi va ser força sorprenent. Mai abans havia imaginat que conviuria amb gent de tantes cultures i religions diferents. També vaig poder comprovar que la típica imatge dels nord-americans és tan sols un estereotip. Ja que aquí la gent és molt amable; et somriuen pel carrer sense motiu aparent, et saluden i intenten ajudar-te si et veuen en dificultats.— La principal diferència és que les distàncies són molt més llargues. És per això que les carreteres estan en molt bones condicions i normalment són totalment gratuïtes. A més, la gran majoria de cotxes són automàtics i la gasolina és més barata. Una altra diferència és la mida de les porcions del menjar; gairebé sempre és impossible acabar-se el plat i tots els restaurants ofereixen l’opció d’emportar-se’n les restes a casa.—L’indret més característic són les famoses Smoky Mountains. Gent d’arreu del país es desplaça fins a aquest indret per fer turisme, sobretot a la tardor, ja que els colors que s’hi poden veure són tot un atractiu per als visitants.— Un fet curiós d’aquest país és que la bandera és a tot arreu: la pots veure en cases particulars, però també en llocs públics com ara monuments, en botigues o en altres espais quotidians. També és molt curiosa el seu costum de deixar propines, no només als restaurants, sinó també en perruqueries, en taxis, i altres tipus d’establiments.