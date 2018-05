«Berlín és una ciutat en constant construcció des de la caiguda del mur»

La llorencenca viu, des de fa nou mesos, a la capital Alemanya, on estudia una Formació Professional Dual d’Hostaleria

—Feia molt de temps que volia viure l’experiència de marxar a l’estranger i, quan vaig inscriure’m per fer l’FP Dual i em van dir que sí, no m’ho vaig pensar dues vegades. Crec que és una cosa que s’ha de fer.—Ja hi havia estat dues vegades i em va encantar. La primera impressió és d’una ciutat molt jove i que està en constant reconstrucció des de la caiguda del mur, per això veus en una mateixa zona edificis vells i altres de nous.—El Fernsehturm, la torre de telecomunicacions, és un dels edificis més alts d’Europa i té unes vistes sobre tota la ciutat increïbles! A sota de la torre hi trobes Alexanderplatz, la plaça més típica de Berlín. També són elements característics de la ciutat la Catedral, la Porta de Brandenburg –antiga entrada de la ciutat– o el Reichstag, l’edifici del Parlament. Jo també recomano veure el Monument als Jueus de l’Holocaust, format per blocs de pedra grans i quadrats diferents entre si. Pots caminar entre ells i no sents cap soroll de fora. Impressiona molt. També m’agrada l’illa dels museus, una illa dins del riu on hi ha els museus més importants.—El tòpic que tenen de la puntualitat és cert. Ser puntual a la feina implica arribar deu minuts abans a treballar. És important ser eficaç i eficient. Per altra banda, les jornades laborals partides no existeixen, normalment fan la jornada seguida. La pausa és obligatòria i es compta a part de les vuit hores laborals.—A Berlín, un gran percentatge d’habitants són estrangers. Això fa que sigui una ciutat amb moltes cultures diferents i, en conseqüència, moltes maneres de viure. És el punt més diferencial entre Catalunya i Berlín. A Catalunya tenim pràcticament a tot el territori els mateixos costums i tradicions i aquí no és així, cosa que és molt enriquidora.—M’ha impressionat que aquí es pot beure alcohol al carrer sense problema i que encara existeixen molt locals on es pot fumar a dins. També m’ha xocat el sistema de reutilització d’ampolles i llaunes que tenen, que es diu Pfand. Cada llauna o ampolla de plàstic o vidre té un increment del preu que pagues en el moment que la compres. Quan ja has utilitzat l’envàs, has d’anar a una màquina que tenen als supermercats i introduir-lo. La màquina et dóna un val de l’increment del preu que havies pagat i, amb això, pots comprar un altre cop. Crec que és una forma de reciclar i reutilitzar molt útil. També em va sorprendre que la gent, quan beu al carrer, deixa l’ampolla a terra perquè els sense sostre la puguin agafar i retornar el Pfand.—M’emportaria molts costums, sobretot el del reciclatge, la diversitat i la gran varietat d’oci i cultura que hi ha. També cal destacar que és una ciutat molt segura amb bon transport públic.—La meva família, els meus amics i les calçotades. També trobo molt a faltar la platja, el Carnaval, les festes majors, anar a la muntanya i conduir.—Sí, probablement tindré la possibilitat de quedar-m’hi, tot i que encara queda molt per endavant i moltes experiències per viure. Tinc temps per pensar-m’ho, però també és veritat que la terra és la terra.