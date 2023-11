Reconeixen a 'Diari Més' per la difusió sobre la Setmana Santa de Tarragona

Altres mitjans tarragonins premiats han estat TAC 12, Tarragona Ràdio i Diari de Tarragona

L'Agrupació d'Associacions de Setmana Santa de Tarragona va celebrar el passat divendres l'entrega dels Premis a la Fidelitat de la Setmana Santa de Tarragona 2023 a la sala d'actes del Seminari de Tarragona. Durant la celebració, l'entitat va reconèixer a Diari Més per la seva difusió de la Setmana Santa, així com a altres mitjans tarragonins com TAC 12, Tarragona Ràdio i Diari de Tarragona.