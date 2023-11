Pares i fills juguen per reivindicar l'entorn educatiu de Tarragona

La rambla de Ponent es va transformar en un pati enorme per celebrar la segona trobada d'associacions de famílies d'alumnes de Tarragona la ciutat

Actualitzada 19/11/2023 a les 19:49

La rambla de Ponent es va transformar en un enorme pati ahir al matí per celebrar la segona trobada d'associacions de famílies d'alumnes de Tarragona. Les diferents agrupacions dels centres d'arreu de la ciutat van omplir de paradetes el carrer per gaudir d'un matí de tardor dedicat als més petits de casa.

Més d'una desena d'activitats, entre jocs d'habilitats, conta contes o gimcanes. Però les més repetides, i les més populars, eren els treballs manuals. Per la rambla tot eren corredisses de nens amunt i avall cridant. Però quan arribava l'hora de dibuixar o pintar, es feia el silenci i els petits mostraven el seu millor rostre de concentració. Retallant núvols, pintant oueres o plats de paper, fent dibuixos o creant polseres. Fos quina fos la tasca, la mateixa imatge es repetia de paradeta en paradeta: els infants absorts en les seves creacions i, darrere, els seus pares ajudant-los a fer-les realitat.

Però també hi havia lloc per la competició. «Ara a la dreta!», deia un nen a la seva mare i els seus germans, tots pujats en uns esquís de fons gegants que, en comptes de caminar sobre la neu, ho feia sobre l'asfalt. «He guanyat!», exclamava un nen a l'altra banda del carrer en arribar a la meta d'una cursa de sacs.

La trobada es va aprofitar també per llegir un manifest per posar en valor el paper de les AFAs d'arreu de la ciutat. «Volem crear una consciència escolar col·lectiva perquè tenim els nostres drets, però també els nostres deures. Per això, tots els agents involucrats en l'entorn educatiu s'hi han d'implicar», exposava el document.

El conseller d'Educació, Berni Álvarez, va recollir les demandes dels pares i mares i va mostrar la voluntat d'augmentar la inversió a les escoles de cara a l'any vinent. «Com més exigents sou, millors ens feu», va dir l'edil als voluntaris i les famílies aplegades.

A part, representants de les diferents associacions de Tarragona van desplegar uns cubs amb frases que definien com voldrien que fos la comunitat educativa a la ciutat. «Junts és millor», proclamava una.

Reflex social

L'esdeveniment va ser un reflex de l'entorn social que envolta les escoles de la ciutat, amb una major presència i implicació de mares que no de pares. També, la trobada va reflectir com els col·legis de Tarragona són multiculturals i acullen famílies provinents de diferents països. Un exemple era una de les activitats que consistia a fer un vaixell de paper on escriure-hi el nom en català, però també en àrab o en altres llegües. Pares i mares amb cultures diferents però reunits per un mateix objectiu: millorar l'entorn educatiu dels seus fills.