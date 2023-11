Cinc empreses opten a construir l'intercanviador d'autobusos de Battestini de Tarragona

Actualitzada 19/11/2023 a les 20:08

Cinc empreses s'han presentat a la licitació per a la construcció de l'intercanviador d'autobusos de l'Empresa Municipal de Transports de Tarragona (EMT) que s'ubicarà al carrer del Doctor Battestini. Un cop finalitzi la fase d'avaluació de les ofertes, l'Ajuntament adjudicarà el contracte d'obres del projecte, que haurà d'estar acabat abans del 2025. Aquesta actuació, emmarcada dins del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, està finançada amb fons europeus Next Generation i, per aquest motiu, el consistori té l'obligació de complir de forma estricta amb el termini d'execució.

De fet, la licitació de les obres, publicada a finals de setembre, va haver de ser declarada d'urgència per complir els timings. Tanmateix, es va estipular que l'1 de març del 2024 seria la data límit per començar a construir, mentre que el 30 de novembre serà el darrer dia per poder entregar l'acte de finalització dels treballs. D'altra banda, l'Ajuntament ha de resoldre l'adjudicació del contracte d'obres abans del 16 de gener.

Dos mesos abans d'arribar a aquesta data, el consistori ja té sobre la taula el nom de cinc empreses que estan interessades a fer realitat el projecte: Roma Infraestructures i Serveis, Tecnologia de Firmes, Sorigué, Gicsa i MyJ Gruas. Per escollir l'adjudicatària, es tindran en compte diferents criteris, com són la qualitat de planificació de les obres (ponderació del 20%), les mesures de reducció d'impacte de les obres (16%), les mesures d'economia verda i circular (12%) i el preu (52%).

Ajut d'un milió d'euros

El valor estimat del contracte d'obres és d'1.232.441,02 euros i es preveu que els treballs durin 8 mesos. Actualment, la superfície on es projecta la nova construcció alberga un aparcament de zona blava. L'actuació que s'hi vol dur a terme consta de dues fases. La primera inclou les obres pròpies de l'intercanviador d'autobusos, que disposarà d'una calçada amb 4 carrils de circulació. Dos aniran direcció avinguda Roma i els altres aniran cap al carrer de Pere Martell. A cada extrem hi haurà una rotonda, que farà possible qualsevol maniobra de canvi de sentit dins de l'intercanviador de Battestini, el qual estarà connectat amb l'estació d'autobusos existent a través d'un pas de vianants.

La segona fase se centra en el carrer de Domènec Guansé, on s'eliminarà un carril de circulació per transformar-lo en zona verda. Aquest es convertirà en una nova mitjana amb gespa i arbrat. Així, la via disposarà de voreres a banda i banda, un carril de circulació per sentit i un cordó d'aparcament. Des d'aquest carrer ja no serà possible accedir als carrils centrals de l'avinguda Roma. Amb aquest projecte es vol potenciar l'intercanvi modal de transports i generar un punt d'ordenació de les línies de l'EMT. A més, ajudarà a descongestionar la zona de la plaça Imperial Tàrraco i els carrers adjacents.