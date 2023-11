Troben un home d'Arnes que havia desaparegut durant la nit

L'individu es troba en bon estat tot i haver passat la nit al ras

Actualitzada 19/11/2023 a les 10:59

Un home de 77 anys va romandre desaparegut per desorientació des d'ahir a la nit fins avui al matí a Arnes. Es va donar l'avís de la seva desaparició a les 21.51 hores, i en total hi van participar els Mossos d'Esquadra, 16 dotacions dels Bombers de la Generalitat, la Unitat Canina (UCAN) i la Unitat Regional de Medi Ambient. Els equips van coordinar un dispositiu conjunt de rutes terrestres i l'ús de drons.Finalment, avui a les 9.00 hores del matí s'ha trobat l'home pels voltants de la C-67. Fonts dels Bombers afirmen que, tot i haver passat la nit al ras, no ha calgut traslladar-lo a l'hospital.