La nova Unitat Mediambiental de Salou mostra «resultats notables»

En total ha dut a terme 200 accions a favor de la natura en un mes i mig

Actualitzada 19/11/2023 a les 11:36

La Policia Local de Salou disposa des del 18 de setembre d'una Unitat Mediambiental, dedicada exclusivament a la protecció i gestió de l'entorn natural i zones rurals i litorals del municipi. Equipada amb un vehicle preparat per al transport d'animals, material per a la recollida de mostres d'abocaments, prismàtics, i tot el material de protecció personal i administratiu necessari, la unitat ja ha mostrat «resultats notables», segons afirma l'Ajuntament de Salou en un comunicat.



El govern municipal calcula que en el seu primer mes i mig d'operacions, la unitat ha dut a terme gairebé 200 entrevistes amb veïns de la zona rural, identificat i requerit més d'una vintena de pous i disseminats en mal estat, i també han col·laborat en un requeriment de la Fiscalia de Medi Ambient.Composta inicialment per un caporal i un agent, la unitat té com a missió principal exercir les seves competències en matèria de policia administrativa ambiental, responent així a les demandes ciutadanes i polítiques per a la preservació dels entorns naturals del municipi.Dins de les seves funcions inicials, hi ha la creació i actualització del Cens de Masies a través d'un sistema GIS, permetent una millora en el control dels sectors rurals. Aquesta tasca inclou entrevistes detallades amb pagesos i propietaris de zones rurals i/o aïllades per elaborar un directori de contactes fiable.El regidor de Seguretat Ciutadana, Sebastià Domínguez, explica que la unitat es fa càrrec així mateix del control i seguretat, enfront dels delictes o anomalies en el sector rural, com els robatoris de garrofes i olives. Controlarà també la caça il·legal, així com de la verificació de la caça autoritzada, amb una atenció especial al control de senglars.Un altre focus d'atenció son els abocaments il·legals i la situació de solars i camps abandonats en mal estat, a més de mantenir una vigilància assídua del bosc i el litoral del Cap Salou, realitzant controls de seguretat i actuacions convingudes. La prevenció de riscos naturals com incendis i inundacions també forma part de l'elenc de les responsabilitats d'aquesta unitat policial.D'altra banda, la coordinació i el suport operatiu als departaments de Protecció Civil, Activitats, projectes urbans, benestar animal, Sanitat i Neteja Urbana es veuran reforçats.