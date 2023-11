Tarragona destina 50.000 euros a regular els pisos turístics

L'Ajuntament té ara un termini de cinc anys per fer l'adaptació del seu planejament urbanístic

Actualitzada 17/11/2023 a les 12:05

300.000 EUR per al nou centre de la Fundació La Muntanyeta a Bonavista

L'Ajuntament de Tarragona ha aprovat aquest divendres en consell plenari destinar 50.000 EUR a la redacció del planejament urbanístic que regularà els pisos turístics a la ciutat. L'Ajuntament té ara un termini de cinc anys per fer l'adaptació del seu planejament urbanístic, en virtut del decret llei 3/2023, de 7 de novembre, aprovat per la Generalitat de Catalunya per regular els habitatges d'ús turístic mitjançant l'obtenció d'una llicència urbanística prèvia i d'una autorització turística.Cal recordar que, amb motiu de l'entrada en vigor de l'esmentat decret, des del 9 de novembre l'Ajuntament de Tarragona no concedeix llicències per a habitatges d'ús turístic fins que adapti el seu planejament urbanístic al nou Decret llei.El Decret llei afecta un total de 262 municipis de tot Calalunya que presenten problemes d'accés a un habitatge permanent o que ja tenen més de cinc pisos turístics per cada 100 habitants, o bé que compleixen ambdós requisits. Tarragona és un dels 140 municipis en què el decret ha entrat en vigor per tenir una demanda d'habitatge acreditada i un mercat tensionat.En el mateix consell plenari s'ha aprovat fer una aportació municipal de 300.000 EUR per al projecte d'un nou centre a Bonavista per a persones amb discapacitat intel·lectual de la Fundació La Muntanyeta, entitat gesionada per la Xarxa Santa Tecla. Amb aquesta aportació municipal, «es fa un pas important perquè vegi la llum un projecte de gran interès social i general» ha explicat el conseller de Territori, Nacho García Latorre, amb motiu de l'aprovació.