Tarragona acorda la concessió d'un magatzem de la Tabacalera a RTVE

Aquest espai públic de la ciutat albergarà la nova Unitat Informativa de Tarragona

Actualitzada 17/11/2023 a les 10:52

L'Ajuntament de Tarragona ha aprovat al Consell Plenari de 16 de novembre de 2023 una resolució per a la concessió de l'espai d'un espai de 265,65 m² de la tercera planta del Magatzem 2 de la finca municipal, La Tabacalera, a la Corporació de Ràdiotelevisió Espanyola (CRTVE), per a implantar-hi una Unitat Informativa a Tarragona.L'acord ha passat per tots els filtres tècnics necessaris per al correcte desenvolupament d'una iniciativa d'aquest tipus, així com l'Informe d'Enginyeria Industrial, l'expedient del Gabinet Tècnic Fiscal i el compliment de les Normes de Plantejament Urbanístic.Aquest acord permetrà l'ús de l'espai esmentat anteriorment a la Tabacalera per part de Ràdiotelevisió Espanyola mitjançant adjudicació directa durant un període de 20 anys i amb una retribució anual a l'Ajuntament de 25.307 euros. En els pròxims mesos RTVE presentarà el projecte tècnic de les obres i instal·lacions de la Tabacalera i haurà de presentar el 3% del valor del domini públic i al pressupost de les obres, requisits inidispensables per a la mateariltzació de l'acord.El tinent d'alcalde i coordinador de l'Àrea de Territori i Patrimoni, Nacho García Latorre, va portar al Consell Plenari la proposta d'aprovació d'aquesta resolució després d'haver aconseguit un suport majoritari a la Comissió Informativa i de Seguiment de Territori i Patrimoni celebrada el 8 de novembre per tractar aquesta concessió, considerada oportuna i convenient per la majoria de la cambra.