Tarraco a taula rebrà enguany el premi Tarraco

L'entitat duu 26 anys treballant amb diferents restauradors per portar la cuina romana a l'actualitat

Actualitzada 17/11/2023 a les 11:10

Aquest matí s'ha aprovat per unanimitat en consell Plenari de l'Ajuntament de Tarragona, atorgar el Premi Mundial Tarraco 2023 a TarracoTaula per aquest any, coincidint amb la celebració anual de la Declarció de patrimoni mundial del Conjunt de Tarraco, el dia 30 de novembre. Aquest vol ser un reconeixement a aquelles accions que hagin permès la conservació, preservació i/o difusió del patrimoni de la ciutat, tant el que fa referència al conjunt històric romà, com la resta de patrimonis universals materials i immaterials reconeguts per la Unesco en l'àmbit de la ciutat.



La Conselleria de Patrimoni ha proposat la distinció d'enguany a Tarraco a Taula, una associació que fa un treball molt exhaustiu sobre l'estudi i la divulgació de la gastronomia romana a Tarraco des de l'any 1997. Al llarg d'aquests 26 anys diferents restauradors i restauradores de la ciutat han estat treballant colze a colze amb el Festival Tarraco Viva per aportar i ampliar coneixements sobre què menjaven i com cuinaven els nostres avantpassats romans.«Durant tots aquests anys l'associació ha dut a terme una immensa tasca de recuperació del patrimoni gastronòmic de la cuina romana, donant-la a conèixer als públics actuals i calia agrair la seva important aportació al valor històric del nostre festival romà per excel·lència i en definitiva, a la nostra ciutat» ha destacat el conseller de Patrimoni, Nacho García Latorre.