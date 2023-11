Sis mesos més d'espera per saber si el Pretori-Circ de Tarragona rebrà un ajut dels Next Generation

L'Ajuntament opta a una convocatòria que ha rebut 690 sol·licituds

Actualitzada 16/11/2023 a les 20:04

El projecte de restauració

Tarragona havia de saber avui si el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo li atorgava un ajut per a la recuperació i museïtzació del conjunt de la Torre del Pretori i el Circ. El passat mes de maig, l'Ajuntament va sol·licitar una subvenció de tres milions d'euros a través de la convocatòria que va impulsar l'Estat, dins del programa d'ajuts europeus Next Generation, per la millora de la competitivitat i de dinamització del patrimoni històric amb ús turístic. Finalment, el consistori haurà d'esperar sis mesos més per conèixer si el projecte de rehabilitació del Pretori-Circ rebrà una injecció econòmica per part del govern espanyol.La Secretaria de Estado de Turismo va publicar al Boletín Oficial del Estado (BOE) que s'amplia sis mesos, a comptar des d'avui, el termini de resolució de la convocatòria per a la concessió de les subvencions. Segons l'escrit, «el volum i la complexitat de les sol·licituds presentades fan necessària una ampliació del termini», ja que, en cas de no ser així, «podria produir-se un incompliment de l'obligació legal de resoldre el procediment en el termini establert». Concretament, han rebut fins a 690 peticions, una de les quals ha estat enviada des del consistori tarragoní per a la recuperació integral del Pretori-Circ. El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo atorgarà un ajut, com a mínim, a 50 de les propostes.L'actuació que vol dur a terme l'Ajuntament ha de servir per a la restauració i la museografia dels dos monuments patrimonials més visitats de la ciutat al llarg de l'any. L'anterior govern va redactar aquest projecte amb la idea que la Torre del Pretori es convertís en una de les seus del Museu d'Història de Tarragona. Així, la construcció serviria per explicar els diferents períodes històrics de la ciutat. Pel que fa al circ, la intenció era utilitzar algunes de les sales per explicar el funcionament d'aquest edifici. D'altra banda, aquesta actuació també inclou la millora de l'accessibilitat al conjunt patrimonial. Mentre Tarragona espera a la resolució definitiva de la convocatòria de l'Estat, continuen a bon ritme els treballs de restauració i consolidació de les façanes nord, est i oest de la Torre del Pretori.