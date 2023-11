Quan cada petit detall marca la diferència

La Unitat d'Ictus de l'Hospital Joan XXIII és l'equip multidisciplinari de l'any als Premis Antonimus Musa del COMT

Guàrdies de 24 hores

El temps és or. I qui millor ho saben són els treballadors de la Unitat d'Ictus de l'Hospital Joan XXIII de Tarragona. «Per tractar els infarts cerebrals és essencial arribar a temps», explica Anna Pellisé, neuròloga en cap de la unitat. L'any 2022, la unitat de l'hospital tarragoní va tractar 620 pacients del Codi Ictus, el protocol d'actuació urgent que determina el tipus d'ictus i el seu tractament. Enguany, ja n'han atès 650. «Treballem d'una forma tan ràpida que no tenim temps a pensar en les conseqüències si les intervencions haguessin anat malament», expressa Pellisé.A la unitat hi treballen neuròlegs, infermers, fisioterapeutes i rehabilitadors. Per això, aquest mes el Col·legi de Metges de Tarragona els ha atorgat la distinció a l'equip assistencial multidisciplinari de l'any als Premis Antonius Musa. Pellisé es mostra satisfeta per la distinció i recalca que és un treball de grup. «Estem contents perquè a tothom li agrada que li valorin la seva feina. És un treball conjunt on totes les parts són molt importants», diu la neuròloga.La unitat està oberta les 24 hores els 365 dies de l'any. Les guàrdies presencials a totes hores es van començar a implementar el 2017. «Va ser un gran canvi, que potencia tot el treball que fem», admet Pellisé. Els pacients solen estar una mitja de dos o tres dies a la unitat. «Aquesta és la mitjana, però tot depèn de si estan fluctuant o de l'estat de l'hemorràgia», explica Pellisé. A més, també tracten pacients a distància d'altres centres, com l'Hospital del Vendrell.A l'hora d'atendre els pacients, s'han de cuidar tots els detalls, més que en altres tipus de malalties o estats mèdics. «Són molt importants les textures del menjar que els hi donem o la postura física en la qual descansen», diu la neuròloga.En els darrers anys, els especialistes perceben una millora en la percepció social de l'ictus. «Ara ja no només parlem de càncers o d'infarts de cor, sinó que moltes famílies saben que hi ha dos tipus d'ictus i que han de córrer davant una emergència així», expressa Pellisé.De cara al futur, els professionals mèdics mostren la voluntat de continuar creixent i ampliant la unitat. «Cada cop tractem més gent i de millor forma perquè tenim més informació. Aquest és el camí a seguir», conclou Pellisé.