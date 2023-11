Objectiu: que l'art arribi a nous públics

L'Associació de Galeries d'Art de Catalunya organitza la tercera edició de la Setmana de l'Art a Catalunya, amb activitats a Reus i Tarragona

Actualitzada 16/11/2023 a les 20:53

Que l'art modern i contemporani no sigui vist com una disciplina allunyada de la societat, reservada només a un sector de la població. Aquest és un dels objectius de la Setmana de l'Art a Catalunya, impulsada per Galeries d'Art de Catalunya (GAC), que enguany arriba a la tercera edició. Un segon objectiu és mostrar la labor que es realitza a les galeries d'art de tot el territori.Per fer-ho, s'ha dissenyat una programació que inclou exposicions, debats, tallers, visites a tallers d'artistes i rutes. En aquest programa hi tenen un paper destacat les dues galeries d'art de Reus, Antoni Pinyol i Anquin's. La primera acollirà, aquest mateix divendres, una taula rodona amb representants del GAC que servirà per donar el tret de sortida a la Setmana, la qual desplegarà les seves activitats entre el 23 de novembre i l'1 de desembre.Una de les activitats més destacades que se celebrarà a Reus és la Ruta ArtBus, que es farà dissabte 25 de novembre, i que consisteix en una visita a les dues galeries amb final a Mas Miró. La ruta arrencarà a les 10.30h a la galeria Antoni Pinyol, on es farà una visita comentada de la mostra de Vanesa Muñoz. Durant la visita, la comissària Pilar Parcerisas presentarà el seu projecte, pel qual la galeria ha convidat l'Albert Macaya.Després, el públic es traslladarà a la galeria Anquin's per visitar l'exposició d'Alejandro Quincoces, i la mateixa Pilar Parcerisas presentarà l'obra d'Antón Roca, convidat per Anquin's. Finalment, l'ArtBus portarà els participants fins a Mas Miró, on es farà una visita comentada. Com indica el seu mateix nom, el programaconsisteix a convidar a les galeries artistes que no treballen habitualment amb aquests espais perquè, en el marc de la Setmana, hi exposin alguna de les seves obres, donant-los visibilitat.«Les galeries d'art juguen un paper molt important en aquest moment de canvi», explica Maribel Navarro, coordinadora del Gremi de Galeries de Catalunya. La raó, detalla, és que «no només fan la feina de compravenda i promoció dels artistes, sinó que també, i cada vegada més, organitzen activitats que busquen connectar amb un públic que, potser ara no és comprador d'art, però possiblement ho serà en el futur». En aquest sentit, Navarro insisteix que «és el moment d'obrir les portes a visitants que potser no coneixen què és una galeria d'art. I, amb la Setmana, el que fem és obrir aquestes portes».A més de promoure les galeries, la Setmana també posa el focus en museus i fundacions del seu entorn. En l'edició d'enguany, per exemple, el Museu d'Art Modern de Tarragona acollirà l'acció, per la qual quatre obres d'artconviuran durant unes setmanes amb la col·lecció permanent. Aquestes obres provenen de les rebotigues i magatzems de galeries i moltes són molt desconegudes per al públic. En el cas de Tarragona, hi haurà una pintura de Guinovart, una obra de tela de Francesca Poza, una fotografia del pictorialista Joan Vilatobà i una imatge de la fotògrafa Julieta Ansalas. Més informació a www.setmanadelart.cat