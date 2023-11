La tercera edició de Mou-te per l'epilèpsia arriba aquest diumenge amb prop de 600 inscrits

La platja de l'Arrabassada i el seu entorn acolliran una cursa amistosa i una caminada popular de 5 km

Aquest diumenge 19 de novembre a partir de les 10 h la platja de l'Arrabassada i el seu entorn acollirà la tercera edició de la jornada Mou-te per l'epilèpsia organitzada per l'associació Si jo puc, tu també #Epilep i que torna a comptar amb la col·laboració de l'Ajuntament de Tarragona a través de Tarragona Esports. Es preveu la participació de prop de 600 persones que ja s'han inscrit en aquest esdeveniment que comptarà amb una cursa amistosa i una caminada popular i inclusiva de 5 quilòmetres. Els dos recorreguts estaran adaptats perquè es puguin fer a peu, amb crosses, amb cadira de rodes i tothom qui vulgui pugui participar. A banda de la cursa i la caminada, també s'han programat una sèrie d'activitats en les quals es convidarà la ciutadania a fer un escalfament/zumba, fotos a 360° i sortejos.



Totes les donacions rebudes de les inscripcions i de la venda dels productes es destinaran a la recerca mèdica de l'epilèpsia, seguint un dels pilars principals de l'associació. També s'ha habilitat un dorsal 0 per qui no pugui assistir i vulgui fer una aportació.L'associació 'Si jo puc, tu també #epilep' porta treballant per conscienciar sobre l'epilèpsia i per naturalitzar i donar visibilitat a la malaltia des de 2018 a través d'esdeveniments esportius. La jornada d'aquest diumenge també compta amb el suport de Sonepar, Kids&Us School of English, Clínica Gargallo, Fruites Manoli, El Pastis7, el Port de Tarragona, Royal Tarraco i el Consell Esportiu del Tarragonès.