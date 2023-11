Els busos d'hidrogen de l'EMT de Tarragona s'integraran a la flota al desembre

L'objectiu del govern és que l'any vinent el 10% del conjunt de vehicles estigui totalment descarbonitzat

Actualitzada 16/11/2023 a les 20:47

4 més l'any vinent

Els tres nous autobusos d'hidrogen verd de l'EMT entraran en funcionament al desembre. Primer, passaran un període de prova sense passatgers per comprovar la seva autonomia i funcionament. Un cop superat, es preveu que els tarragonins ja puguin pujar als vehicles totalment descarbonitzats.«Volem liderar el canvi de paradigma cap a les emissions zero», va exposar Sònia Orts, consellera de Mobilitat i presidenta de l'EMT, en l'acte de presentació dels nous mitjans de transport.En aquesta transició, la consellera va posar en valor que el consistori ha assegurat l'accés al subministrament d'aquest gas. «Fomentem la creació d'un entorn local que gira entorn l'hidrogen verd», va afirmar Orts. L'empresa proveïdora del producte és Carburos Metálicos. «Tarragona ha de jugar un paper importantíssim en la producció i investigació sobre l'hidrogen verd», va expressar Miquel Lope, director general de la companyia.L'empresa gasística obrirà pròximament la primera hidrogenera pública al territori, concretament al polígon Riu Clar. «Hi podran fer benzina els nous autobusos, però també els primers vehicles d'aquesta mena, tant de passatgers com de mercaderies», va explicar Lope.L'objectiu del govern municipal és que l'any vinent el 10% de la flota d'autobusos estigui descarbonitzada. Per aconseguir-ho, s'incorporaran quatre vehicles més impulsats per hidrogen verd. «Volem ser líders en noves tecnologies. Es preveu que el 2050 el 25% del consum d'energia passi per l'hidrogen verd i hi estarem molt ben posicionats», va expressar Rubén Viñuales, alcalde de Tarragona.La licitació dels nous vehicles compta amb un pressupost base d'uns 3,5 milions d'euros (IVA inclòs), que disposa de fons europeus Next Generation. Tot i això, només una empresa s'hi ha presentat: CaetanoBus Fabricaçao da Carroçarias SA. Respecte al manteniment dels vehicles, que es farà durant els seus 14 anys de vida útil, el pressupost màxim és de 504.000 euros (sense IVA).